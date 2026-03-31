千葉県富里市の「ラーメンショップネモト」でネギチャーシューラーメンを堪能！ 白米を追加して具材を乗せた“特製ネギ丼”もたまらない

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『あかりさんのご飯！ 千葉県富里市「ラーメンショップネモト」ネギチャーシューメンとライス』という隆弘ジクサーさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

飯素材が多くなってきたのでショートで作りましたのだ。馬です。３時間で出来た！

あかりさんのご飯！ 千葉県富里市「ラーメンショップネモト」ネギチャーシューメンとライス

投稿者の隆弘ジクサーさんが訪れたので、千葉県富里市根木名に店を構える「ラーメンショップネモト」さん。

1980年創業というラーメンショップ界の中でも老舗の一軒です。赤い看板と「営業中」ののぼりが目印のこのお店、広々とした駐車場も完備されています。

今回の隆弘ジクサーさんの目的地は、成田空港からもほど近い「東京湯楽城」というスーパー銭湯・健康ランド。その内部は「サイバー感がある」「ニンジャスレイヤーみたいな雰囲気」と評される独特な空間が広がっています。

13時の開館に合わせて、まずは腹ごしらえにラーショへ向かいました。

注文したのは、ラーメンショップを訪れた際の鉄則とも言える「ネギチャーシューメン（1200円）」と「ライス（200円）」。

提供された一杯は、背脂がほとんど浮いておらず、しっかりと乳化された白っぽいスープが特徴的です。醤油感は控えめでマイルドな口当たり。一般的なラーショとは異なるマイルド寄りの後味が楽しめます。

麺は、椿系の定番である「〇あ」の麺ではなく、千葉県佐倉市の「大木屋製麺」による中細麺。具材は味付けネギに小ネギ、そして赤身の多いチャーシューが4枚という構成になっています。

特筆すべきは、ラーショの“本体”とも言える味付けネギ。かなり濃いめの味付けになっており、マイルドなスープはこのネギと合わさることを前提としたバランスになっているのかもしれません。

赤身多めでしっとり柔らかいチャーシューも、味がぎゅっと染み込んでいて絶品です。

そしてライスを頼んだなら忘れてはいけないのが、ライスの上にチャーシューとネギを贅沢に乗せた「特製のネギ丼」！ 濃いめの味付けが施された具材たちで、白米をガツガツとかき込みたくなる美味しさです。

食後は富里市の快活CLUBに宿泊し、翌日は酒々井町のラーメンショップで「朝ラー」を楽しむという、まさにラーメン尽くしの旅程。背脂特化型とは一味違う、老舗ならではのマイルドなラーショ体験となりました。