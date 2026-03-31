ＭＬＢ公式サイトは２９日（日本時間３０日）に開幕シリーズでの活躍した選手に対する表現が誇張かどうかを検証した。その中で、メジャー史上４人目となるデビューから３試合連続本塁打を放ったホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）を取り上げた。

２９日の敵地ブルワーズ戦の２回に３戦連発のソロ弾を右中間に放った瞬間、ホワイトソックスの実況アナウンサー、ジョー・シュリフィン氏は「口がぽかんと開いているよ。…彼は本当にすごい！」と表現した。

同サイトは「村上選手がブルワーズ戦で素晴らしいスタートを切った今、ホワイトソックスはオフシーズン最大の掘り出し物を手に入れたように見える。まだ２６歳だが、前足をしっかり踏み込み、ボールを捉える際の体の回転が驚異的なパワーを生み出している」と絶賛した。

しかし「ここで急ブレーキをかけなければならない…」と一転、厳しい見解を示した。「ＮＰＢの（直近）３年間で打席の約２９％で三振を喫している選手が、より速い球速を誇るリーグで通用するのか、当然ながら懐疑的な見方をされるだろう」

その上で「この選手がホワイトソックスの打線を変えてくれるなら、非常に面白い展開になるだろう」と期待を寄せた。最終的に「口を大きく開けて過剰に反応している」と判断。喜ぶのはまだ早いということのようだ。

ちなみにデビュー戦から村上と同じく３試合連発（４本塁打）のガーディアンズのデローターに対する同僚の救援投手サブロウスキの「彼はこの惑星の人間ではない」については「（２０２２年の）ドラフト１巡目の選手について大げさに語るのも無理はない」と理解する姿勢。結論は「過剰反応ではあるが、誰からも反感を買うことはない」だった。