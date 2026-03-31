「謝るなら土下座な！」30万円の期限切れ商品券を巡るクレーマー夫婦の暴挙　百貨店で1時間叫び続けて警察沙汰に

有効期限が切れた商品券はただの紙切れだ。よく注意しないと、店頭で無理を言うクレーマーになってしまうかもしれない。（文：篠原みつき）

東日本に住む50代女性（サービス・販売・外食）は、自身が勤める百貨店でこんなヤバい夫婦を目撃した。

「（商品券が）使用出来なくなった事を知らない40代位のご夫婦が、『使えると思って来たから、使わせろ』と要求。30万円分あったそうです」

30万円分の期限切れ商品券に「使えると思って来たから、使わせろ」

全国百貨店共通商品券には発行元が記載されており、その店舗が倒産等で営業終了した場合、一定の期間を経て使用不可になるという。女性は、「たまたまその場所の近くに居て見ていました」と証言する。

「こちらは使えない事を説明してもヒートアップして罵声が飛び交い」

使えないものは使えないのだが、夫婦は約1時間にわたってゴネまくったという。ついにはお客様相談室の担当者まで出てくる騒ぎになった。

「警察を呼びました。それでもギャーギャー騒いでいました」

しかし使えないものは使えない。担当者が「使えなくて申し訳ありません」と繰り返し謝罪すると、事態はさらに悪化した。

「『謝るなら土下座な！』と男性側が言ったので、その時点で警察を呼びました。それでもギャーギャー騒いでいました」

さすがに土下座の要求は即アウトだ。女性は「よく周りに他のお客様いるような場所であれだけ騒ぐなーと思いました」と呆れたように書いている。加えて、

「その4日前（前月の末日）までは使えたので可哀想でしたが、使えなくなったただの紙を持って来られても…」

「一回罵声を口にしてしまうともう引けなくなるんだな〜と思いました」

と冷ややかに振り返っている。

※キャリコネニュースでは「クレーマーに遭遇したエピソード」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/TOEFU8ZH