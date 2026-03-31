最短10分で施工完了！ 日本エコ断熱フィルム「遮熱ミラーフィルム」

記事ポイント 遮熱ミラーフィルムが2026年4月4日発売の日経トレンディ4月号に掲載予定窓ガラスに貼るだけで室温上昇を10度近く緩和する第三者機関実証あり窓1枚最短10分で施工でき、工場・オフィス・店舗への低コスト導入が進んでいる 遮熱ミラーフィルムが2026年4月4日発売の日経トレンディ4月号に掲載予定窓ガラスに貼るだけで室温上昇を10度近く緩和する第三者機関実証あり窓1枚最短10分で施工でき、工場・オフィス・店舗への低コスト導入が進んでいる

猛暑対策に悩む企業が注目する窓フィルムが、日経トレンディ4月号に掲載されます。

日本エコ断熱フィルムの遮熱ミラーフィルムは、窓ガラスに貼るだけで室内に「日陰」をつくり、室温上昇を10度近く緩和できます。

低コスト・短工期での導入が評価され、工場やオフィス、店舗など法人施設への普及が進んでいます。

日本エコ断熱フィルム「遮熱ミラーフィルム」

掲載媒体：日経トレンディ 4月号（2026年4月4日発売）室温緩和効果：第三者機関実証で10度近く施工時間：窓1枚最短10分

猛暑の常態化により、オフィスや工場、店舗では冷房負荷の増大と作業環境の悪化が深刻な課題です。

エアコン増設やガラス交換は工期が長く、コスト負担も大きいという問題を多くの企業が抱えています。

遮熱ミラーフィルムは、窓ガラスに直接貼るだけで建物内への熱侵入を抑制します。

建物に侵入する熱の多くは窓から入るとされており、フィルムが直射日光による熱を効果的にブロックします。

第三者機関の実証では10度近くも室温上昇を緩和するデータが示されており、冷房効率の向上や電力使用量の削減につながります。

開放感を保ちながら遮熱とプライバシーを両立

ブラインドと異なり、ガラス飛散防止効果とマジックミラー効果を備えながら、外の景色が見えて開放感を損なわない点が特徴です。

室内からは外が見えますが、外からは鏡のように映るため、プライバシーも確保できます。

施工面でも優れた利便性があり、窓1枚最短10分で貼れる仕組みが整っています。

女性パートスタッフでも対応できる施工体制を最新機械で構築しており、工場・オフィス・店舗など法人施設への短工期導入が可能です。

同社は車フィルム施工分野において55年にわたり現場技術を磨いており、現在は建築用窓フィルム事業に経営資源を集中させています。

2026年7月に東京ビッグサイトで開催される「猛暑対策展」では、代表の冨田英樹氏が登壇し、遮熱ミラーフィルムによる猛暑対策をテーマにした30分セミナーを実施する予定です。

窓が暑さの入口となる理由や遮熱フィルムの仕組み、実際の施工事例を交えながら、専門知識がなくても理解できる内容で解説される予定です。

遮熱ミラーフィルムは窓1枚最短10分という短工期で施工でき、既存建物に大がかりな工事なく導入できます。

第三者機関の実証で室温上昇を10度近く緩和する効果が確認されており、冷房費の削減に直結します。

マジックミラー効果とガラス飛散防止機能も兼ね備え、快適な職場環境と節電を両立できます。

日本エコ断熱フィルムの遮熱ミラーフィルムの紹介でした。

よくある質問

Q. 遮熱ミラーフィルムの室温低減効果はどのくらいですか？

A. 第三者機関の実証により、室温上昇を10度近く緩和する効果が確認されています。

冷房効率の向上と電力使用量の削減につながります。

Q. 施工にどのくらいの時間がかかりますか？

A. 窓1枚あたり最短10分で施工できます。

女性パートスタッフでも対応できる仕組みが整っており、工場・オフィス・店舗など法人施設への短工期・低コスト導入が可能です。

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