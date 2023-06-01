【宝島社：「あつまれ どうぶつの森」ブランドムック】 3月31日 発売 価格 葉っぱ柄キルティング大容量ポーチBOOK：3,520円 葉っぱ柄キルティングデイリーポーチBOOK：3,289円 タンブラーBOOK さくらver.：2,959円 タンブラーBOOK 喫茶ハトの巣ver.（再販）：2,959円

1月に無料アップデート（Ver.3.0）が配信された「あつまれ どうぶつの森」。新たに「リゾートホテル」が追加されたほか、自由に島づくりができる「夢の島」を最大3つまで持てるようになるなど、島クリエイトが捗る要素が多数実装され、また「あつ森」をプレイするようになったという方も多いだろう。実際、筆者もアップデート後は毎日少しずつ島開発に勤しんでいる。

そんな「あつ森」復帰勢が増えている今、宝島社から新たなブランドムックが本日3月31日に発売される。今回は“葉っぱ柄”のキルティングポーチ2種、さくらをあしらったタンブラー1種の全3商品をラインナップ。今回は発売前にサンプルを提供いただいたので、本稿ではフォトレポートをお届けしていく。

Switch2の持ち歩きにも便利！ 葉っぱ柄キルティング大容量ポーチBOOK

3月31日 発売

価格：3,520円

まずは「180度ガバッと開く 葉っぱ柄キルティング大容量ポーチBOOK」から紹介していこう。こちらは「どうぶつの森」シリーズのアイコンでもある“葉っぱ”のキルティングを施したポーチ。春らしいフレッシュなイエローグリーンカラーで、中央のまめきちとつぶきちの刺繍が可愛らしい。

中身が見えるクリア仕様のパッケージ

まめきちとつぶきちが可愛い

取り出し口がパックになっており、開封後は小物入れに使えそうだ

内容物はポーチと小冊子のみ

フレッシュなイエローグリーンカラーで春らしい色合い

全体に葉っぱ柄のキルティングを施している

中央のまめきちとつぶきちの刺繍がアクセントに

ファスナーの持ち手も葉っぱになっている

裏面は刺繍がなく、シンプルなデザイン

本商品は、大きなファスナーによって180度ガバッと開く仕様で、非常に使い勝手がいい。また内部は2層構造になっていて、ファスナーポケット、ノーマルポケット、ゴムポケット×2と計4つのポケットを備えている。Switch2本体も収まるため、Joy-Con2、小さめのアクセサリー類をまとめて収納して、持ち歩きに便利なポーチとなっている。

大きなファスナーを備えており……

180度ガバッと開く仕様になっている

内部は2層構造で、計4つのポケットを備える

Switch2であれば、本体とJoy-Con2をわけることで収納可能

小さめのアクセサリー類はポケットに入れておこう

Switch2の持ち歩きに便利なポーチだ

バッグインポーチに最適！ 葉っぱ柄キルティングデイリーポーチBOOK

続いては「持ち歩きに便利な葉っぱ柄キルティングデイリーポーチBOOK」だ。本商品も“葉っぱ柄”のキルティングを施したポーチだが、先述のポーチよりも小さめのサイズとなっている。こちらは新緑を彷彿とさせるグリーンカラーで、爽やかな色合いだ。

中身が見えるクリアパッケージ

まめきちとつぶきちは相変わらず可愛い

こちらも取り出し口はパック仕様となっている

内容物はポーチと小冊子の2点

新緑を彷彿とさせる爽やかなグリーンカラー

大容量ポーチと同じく、まめきちとつぶきちの刺繍がアクセントになっている

葉っぱデザインのファスナーの持ち手

裏面はシンプルなデザイン。葉っぱ柄のキルティングが際立つ

内部には内ポケットが3つ備えられており、イヤホンやケーブル、充電器といったガジェットを綺麗にわけて収納可能。バッグの中に入れやすいサイズのため、バッグインポーチとして最適な商品となっている。

ガバッとは開かないが、大きめの開口部を備えている

内部には内ポケットを3つ備えている

イヤホンやケーブル、充電器を収納して、バッグインポーチとして活躍しそうだ

桜の季節にぴったりなデザイン！ タンブラーBOOK さくらver.

最後に「タンブラーBOOK さくらver.」を見ていこう。本商品は、3月・4月にぴったりな桜モチーフのタンブラーで、周囲には全23匹のどうぶつたちが描かれている。しずえさんやたぬきち、とたけけのほか、ペーターやジャック、ビンタ、3ごうといった島民たちもおり、自分の島にいるどうぶつがいると少し嬉しくなるデザインだ。

クリアケースがいい感じのパッケージ

ピンク色のたぬきちがあしらわれている

桜がモチーフで可愛らしいデザイン

周囲には全23体のどうぶつたちが描かれている

自分の島にいるどうぶつがいると少し嬉しくなる

タンブラーはステンレス製で、真空断熱構造により保冷と保温のどちらにも対応している。内容量は450mlとちょうどいいサイズで、コーヒーショップのドリンクカップもそのまま入れられるため、車や職場でも活躍するタンブラーとなっている。

内容量は450mlとちょうどいいサイズ。ドリンクカップもそのまま入る

家や職場、車などで幅広く活躍するタンブラーだ

“ハトの巣タンブラー”も再販！ 近くのファミマを要チェック

ここまで宝島社の「あつまれ どうぶつの森」ブランドムック3商品を紹介してきた。今回のアイテムは、春らしいフレッシュなカラーリングで、日常生活の中にさりげなく「あつ森」を感じさせる可愛らしいラインナップとなっていた。男女問わず「あつ森」プレーヤーであれば必見のアイテムだ。

また今回の新商品にあわせて、2023年12月に発売された「タンブラーBOOK 喫茶ハトの巣ver.」も再販される。「あつ森」ブランドムックは、全国のファミリーマートのほか、任天堂のオフィシャルショップ「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA」、通販サイト「マイニンテンドーストア」と「宝島チャンネル」にて販売されるので、ぜひチェックしてみてほしい。

今回の新商品にあわせて「タンブラーBOOK 喫茶ハトの巣ver.」も再販される

ぜひ近くのファミリーマートなどをチェックしてみてほしい

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