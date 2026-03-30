【大人の白シャツ＆ブラウス】清潔感がカギ！顔映りも体型カバーもかなう「春の白トップスコーデ」3選
大人世代に！ 清潔感も体型カバーもOK「白シャツ＆白ブラウス」春コーデ「白」のレフ板効果で顔を明るく見せてくれて、 清潔感のあるコーデに仕上がる「白いシャツやブラウス」。その中でも、大人の女性が気になるウエストまわりを自然にカバーしてくれる、今年らしいおすすめの着こなしをご紹介します。
1. UVカット効果も！ シアー素材のシンプルシャツ
写真はどんな着こなしにも合わせやすい、シンプルなゆったりとした白シャツ。シアー素材で程よい抜け感があり、やわらかな素材は体のラインに沿ってきれいに落ちるため、大きめでも横に張ったりダボッとして見えにくいのも大人向けです。
ゆったりとしたカーキのワイドパンツを合わせて、リラックスコーデに仕上げています。
2. フラワー柄がエレガントな総レースシャツ
写真で着ているのは、フラワー柄がエレガントな白いレースシャツ。軽やかに着られますが、上品な透け感と首もとのスタンドカラーの効果で、きちんと感のある印象に仕上がっています。
肩や背中、袖口のタックが、裾に向かってふんわりと見せてくれるAラインと、ヒップまで隠れるロング丈が、上半身のボリュームを自然にカバーしてくれます。
華やかな白の総レースシャツには、きれいめボトムスを合わせて全体をまとめるのはもちろん、デニムを合わせてカジュアルダウンさせた着こなしもおすすめです。
3. アシンメトリーのペプラムブラウスでウエストをカバー
写真は白のペプラムブラウスに、淡いグレーのサテン素材のバルーンパンツを合わせて、春らしい明るい色合いでまとめたコーディネートです。
一般的なペプラムブラウスはバスト下に切り替えが入りますが、こちらは珍しくアシンメトリーなラインになっています。立体的なデザインが、おなかまわりの丸みをおしゃれにカバーしてくれます。
華やかさもあり、シンプルなボトムスを合わせるだけでおしゃれに見えるのもうれしいポイント。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)