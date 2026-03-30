金沢では、29日に平年より5日早くソメイヨシノの開花が発表されました。まもなく本格的な花見シーズン。各地のサクラの開花状況を取材しました。



29日。



金沢地方気象台・朝妻 勇貴 気象予報士：

「本日3月29日、サクラの開花を観測しました」



この日、金沢市西念にあるソメイヨシノの標本木では5輪が花開き、平年より5日早く開花が発表されました。

30日も金沢では、日中の最高気温が20.7度の5月上旬並みとなるなど、気温が上がった石川県内。こうした中、金沢市内のサクラの状態は…





清水 りか 記者：「こちらには、膨らんで今にも咲きそうな蕾がたくさん見受けられますが、こちら上の方には、すでに咲いているサクラが確認できます」園内に約400本のサクラがある兼六園。ソメイヨシノはまだ咲き始めの様子ですが、通りかかる観光客は本格的な春の訪れを写真に収めていました。

東京からの観光客：

「(撮った画像見せて) こんな感じで…」「サクラ開花していると思わなかったので、見れてうれしいです」



こちらは、早咲きのコシノヒガンザクラにツバキカンザクラ。



すでに見頃を迎えています。



福岡からの観光客：

母：「とってもきれいです」

娘：「もうちょっとで満開になるかな」

母：「また来ます」



また、川沿いでは…

清水 りか 記者：

「こちら犀川沿いの桜並木でも、ピンクのサクラの花が開き始めています」



満開になると桜色に染め、サクラのトンネルのようになる犀川沿いの桜並木では、ピンクの膨らんだ蕾が多く、まだまだサクラは咲き始めでした。



その他、石川県内のサクラの名所では、小松市の木場潟公園でも29日に開花しましたが、まだつ蕾が多くなっています。

白山市の樹木公園では、ソメイヨシノはまだ蕾ですが、早咲きのものは満開に…



各地でサクラの開花が進んでいます。



また、能登さくら駅の愛称で親しまる七尾市の能登鹿島駅では、4月4日の開花が予想されています。



徐々に本格的な花見シーズンに入りつつある石川県内。



花とともに、笑顔がほころぶ季節が近づいています。

