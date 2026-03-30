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YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が、「【誰もが知る「超有名観光都市」が…】衰退してまさかの「廃墟化」…年間800万人に"素通り"されてゴーストタウン化が止まらない都市の現状を探る【ゆっくり解説」を公開した。年間800万人が訪れる大分県別府市を舞台に、賑わう観光地の裏側で進む商店街の廃墟化と、その構造的な原因について解説した。



動画ではまず、別府駅前の大通りが多くの観光客で賑わう一方で、一本路地に入った商店街が閑散としている現状を紹介する。「別府の表と裏のコントラストが始まる瞬間だ」と語り、「ソルパセオ銀座」や「楠銀天街」といった商店街を散策。特に楠銀天街では長年親しまれたアーケードが撤去され、倒壊の危険がある空き店舗がカラーコーンで封鎖されている様子に触れ、「想像以上にヤバい」とその荒廃ぶりを指摘した。



かつては社員旅行などの団体客で溢れ、夜の街としても繁栄した別府だが、現在はその面影が色濃く残る「やよい天狗通り」なども人通りが絶えている。この深刻なシャッター街化の背景には、人口減少や娯楽施設、市役所の郊外移転など複数の要因が絡み合っている。中でも最大の要因として解説されたのが、モータリゼーションと大型商業施設の誕生である。2007年に「ゆめタウン別府」が開業したことで、地元住民の消費が郊外へと一気に流出。動画内では「駅前商店街の生命線が切れた」と表現され、車社会化によって歩行者が激減した構造的な問題が解説された。



さらに、観光客の動線も商店街の衰退に拍車をかけている。「地獄めぐり」などの主要な観光スポットをスマートフォンで調べ、レンタカーでピンポイントに巡ってそのまま帰路につくパターンが定着しており、商店街が見事に素通りされているのが実態である。



一方で、動画の終盤ではこの状況を悲観するだけでなく、レトロな街並みや空き店舗を活かした復活の可能性にも言及している。「マイナスに見える点が、条件次第でプラスに転じる」と述べ、歴史ある温泉街の底力と、新たな観光拠点としての進化に期待を寄せて動画を締めくくった。