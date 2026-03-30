ドル円１５９．８０近辺、ユーロドル１．１５１５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は159.80近辺、ユーロドルは1.1515近辺で推移している。ドル円は三村財務官の円安けん制発言が前回よりも語調を強めたことが、円買い圧力となっている。東京朝方につけた160.46レベルを高値に、東京午後には159.61レベルまで安値を広げて現在に至っている。



ユーロドルは振幅。週明けオセアニア取引開始時の1.1527レベルを高値に、東京朝方に1.1488レベルまで下落した。しかし、東京勢の本格参加とともにドル売りに転じており、東京午後には1.1520付近まで買い戻された。



USD/JPY 159.79 EUR/USD 1.1510

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