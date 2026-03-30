°¼¹á¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¾ÜºÙÈ¯É½
°¼¹á¤¬¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¸µ¡¦Âçºå¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ã°¼¹á 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE¡ä¤ò5·î9Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ï¡È¿åÅÔÂçºå¡É¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥¨¥ê¥¢ÃæÇ·Åç¸ø±à ¼ÇÀ¸¹¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢20¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°Êý¤ËÍ¥Àè´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÃêÁª¤Ç¹ç·×1,000Ì¾ÍÍ¤¬ÌµÎÁ¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÍ¥Àè´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¾·ÂÔ±þÊç¼õÉÕ¤¬°¼¹á¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖRoom Ayaka¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£4·î8Æü(¿å)¤«¤é¤ÏFM802¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì·ôÉÕ¥×¥é¥ó¡ÊÎ¹¹Ô¾¦ÉÊ¡Ë¤ÎÈÎÇä¤â³«»Ï¡£¤³¤Á¤é¤ÏÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤Ç¤ÎÆÃÊÌ´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤Ë¾·ÂÔ¤È¤Ê¤ë¡£
◾️¡ã°¼¹á 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë
16:00 START (17:00º¢½ªÎ»Í½Äê¡Ë
¡öÍ¥Àè´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢ OPEN 15:00Í½Äê
²ñ¾ì¡§Âçºå¡¦ÃæÇ·Åç¸ø±à ¼ÇÀ¸¹¾ì
½Ð±é¡§°¼¹á
¡ö´ÑÍ÷¥Õ¥ê¡¼
¡ö±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß
¡Ê°ìÉô¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï»±¤Î»ÈÍÑ¤ò¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ç°¤Î¤¿¤á±«¶ñ¤ò¤´»ý»²²¼¤µ¤¤¡Ë
¡úÍ¥Àè´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã1,000Ì¾ÍÍ »öÁ°ÃêÁªÀ©¡¦ÌµÎÁ¡ä
¡°¼¹á¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖRoom Ayaka¡×¼õÉÕ
±þÊç´ü´Ö¡§3·î30(·î)14:00¡Á4·î5Æü(Æü)23:59
±þÊçURL¡§https://ayaka-fc.jp/contents/1059935
¢¨±þÊç´ü´ÖÃæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¿½¤·¹þ¤ß¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢FM802 HP¼õÉÕ
±þÊç´ü´Ö¡§4·î8Æü(¿å)0:00¡Á4·î15Æü(¿å)23:59
HP¡§https://funky802.com/site/pickup_detail/8191
£FM802 ²ñ°÷RADIPASS GOLD¼õÉÕ
±þÊç´ü´Ö¡§4·î18Æü(ÅÚ) 00:00¡Á4·î30Æü(ÌÚ) 23:59
±þÊçÊýË¡¡§https://sp.802.dj/
¢¨Ì¤Æþ²ñ¤ÎÊý¤â¡¢¤´Æþ²ñ´°Î»¸å¤¹¤°¤ËRADIPASS GOLD¥µ¥¤¥È¤è¤ê¼õÉÕ¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
FM802 HP¼õÉÕ¡¦RADIPASS GOLD¼õÉÕ¨Ãí°Õ»ö¹à
¢¨ÃêÁª¤Î¾å¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤ËÆþ¾ìÊýË¡¤ò¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨RADIPASS¥¢¥×¥ê¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¡ÖMail¡×¤Ë¤ÆÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¤òºï½ü¤»¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨RADIPASS¥¢¥×¥ê¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¤Ë¤ÆÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º funky802.com ¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÁª¤Î¾ì¹ç¡¢¿½¤·¹þ¤ß¼ÔËÜ¿Í´Þ¤à2Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¨¥ó¥È¥ê¡¼´ü´ÖÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÂÐ±þ¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨RADIPASS PLATINUM²ñ°÷¤ÎÊý¤Ï¡¢RADIPASS¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2026Ç¯ÅÙ¤Î²ñ°÷ÍÍ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ãÆþ¾ì·ôÉÕÎ¹¹Ô¾¦ÉÊÀèÃå¹ØÆþ¡ä
ÂçºåÍè¤Æ¤Ê¡ªÃæÇ·ÅçRIVER LIVE¡¿°¼¹áFREE LIVEÆÃÊÌ´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì·ôÉÕ¥×¥é¥ó
¿½¹þ´ü´Ö¡§3·î30Æü(·î)14:00¡Á5·î8Æü(¿å)23:59
¿½¹þURL¡§https://www.jtb.co.jp/kokunai-hotel/list/feature/nrl0509/
¢¨¼õÉÕ»þ´Ö¤Ï14:45¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°¼¹á 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVEÆÃÊÌ´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì·ô¤ÎÃ±ÉÊÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Æþ¾ìÀ°ÍýÈÖ¹æ¤Ë´Ø¤·¤Æ
¢¨³Æ¼ïÍ¥Àè´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¼õÉÕ¸å¡¢ÃêÁª¤Î¾å¡¢ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤ÏÆþ¾ìÊýË¡¤ò¤´Ï¢Íí¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ¾ì¤ÏÅöÁªÄÌÃÎ¤ËµºÜ¤ÎÀ°ÍýÈÖ¹æ½ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£À°ÍýÈÖ¹æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃêÁª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¤Î¸¢Íø¤ò¾ùÅÏ¡¦Å¾Çä¤Ï¶Ø»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï°¼¹á¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://room-ayaka.jp/20th/free-live
◾️¡ã°¼¹á 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR¡ä
2026Ç¯
9/18¡Ê¶â¡Ë³«¾ì17:30 / ³«±é18:30¡¡¡ÚÅìµþ¡ÛÉÜÃæ¤Î¿¹·Ý½Ñ·à¾ì ¤É¤ê¡¼¤à¥Û¡¼¥ë
9/21¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡ÚµÜ¾ë¡ÛÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
9/23¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡ÚÀÐÀî¡ÛËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
9/26¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡ÚÊ¡²¬¡ÛÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë&¥Û¡¼¥ë
9/27¡ÊÆü¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡Ú·§ËÜ¡Û·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
10/3¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡Ú²¬»³¡ÛÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û
10/4¡ÊÆü¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡Ú¹Åç¡Û¸â¿®ÍÑ¶â¸Ë¥Û¡¼¥ë
10/11¡ÊÆü¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡ÚÄ¹Ìî¡Û¥Û¥¯¥ÈÊ¸²½¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
10/12¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë³«¾ì17:00 / ³«±é18:00¡¡¡Ú°¦ÃÎ¡Û°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
10/17¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡Ú¹âÃÎ¡Û¿·ÍèÅç¹âÃÎ½Å¹©¥Û¡¼¥ë(¹âÃÎ¸©Î©¸©Ì±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë)¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¥Û¡¼¥ë
10/18¡ÊÆü¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡Ú¹áÀî¡Û¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë
10/25¡ÊÆü¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡ÚÂçºå¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
10/31¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡ÚÂçÊ¬¡ÛÂçÊ¬iichikoÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ iichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿
11/1¡ÊÆü¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡ÚµÜºê¡Û±ä²¬Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
11/7¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
11/14¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡Ú»³¸ý¡Û¼þÆî»ÔÊ¸²½²ñ´Û
11/15¡ÊÆü¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡ÚÅçº¬¡ÛÅçº¬¸©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥°¥é¥ó¥È¥ï¡×¤¤¤ï¤ß·Ý½Ñ·à¾ì
11/22¡ÊÆü¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡ÚÊ¼¸Ë¡Û¥¢¥¯¥ê¥¨¤Ò¤á¤¸ Âç¥Û¡¼¥ë
11/23¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡ÚµþÅÔ¡Û¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
11/29¡ÊÆü¡Ë³«¾ì16:00 / ³«±é17:00¡¡¡ÚÅìµþ¡ÛÆüËÜÉðÆ»´Û
¢§ÀÊ¼ï¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¡¦¥Û¡¼¥ë¸ø±é¡§Á´ÀÊ»ØÄê 9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é ¡ã¢¨ÂÐ¾Ý¸ø±é¡§10/25(Æü) Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡¢11/29(Æü) Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä¡§SÀÊ 11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ AÀÊ 9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥í¡¼¥Á¥±ºÇÂ®Àè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§4/1¡Ê¿å¡Ë12:00¡Á
URL¡§https://l-tike.com/ayaka/
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¾ðÊó¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤Ï¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️¡Ø20th ANNIVERSARY BEST ALBUM¡Ù
2026Ç¯½©È¯Çä
¢¡¼ýÏ¿³Ú¶Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÅêÉ¼³«»Ï
¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯1Ëç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤«¤é¼ýÏ¿¶Ê¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë·èÄê¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¶Ê¤È¤È¤â¤Ë»×¤¤½Ð¡¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¼õÉÕÃæ¡£ÅêÉ¼·ë²Ì¤ä¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡¦È¯ÇäÆü¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£
ÅêÉ¼´ü´Ö¡§3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59Ëø
ÅêÉ¼²ó¿ô / ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¶Ê¿ô¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó / ºÇÂç3¶Ê¤Þ¤Ç
ÅêÉ¼¥µ¥¤¥È¡§https://forms.gle/Z3kxbgQd9TE7eKN27
¢¨Ãí°Õ»ö¹à¤ÏÅêÉ¼¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️¡Ö°¼¹á 20th ANNIVERSARY ¡È20 Live Videos¡É Premiere on YouTube¡×
°¼¹á¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò20½µÏ¢Â³¤ÇËè½µÆüÍËÆü20:00¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£2·î15Æü°Ê¹ß¤Ï¡¢Ëè½µ¤É¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¸ø³«Åö½µ¤Î¶âÍËÆü20:00º¢¤ËÈ¯É½Í½Äê¡£
³«ºÅ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@Ayakamv
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
Âè1ÃÆ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë20:00
°¼¹á / ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¤È¤¡Ê°¼¹á LIVE TOUR 2012 ¡ÈThe beginning¡É¡Á¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Î¤È¤¡Á¡Ë
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï2027Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¥·¥ç¡¼¥Èver¤Ï°¼¹á¸ø¼°TikTok¤äInstagram¤Ê¤ÉSNS¤Ç¤â¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¸ø³«Æü»þ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡°¼¹á ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡°¼¹á ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡°¼¹á ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡°¼¹á ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡°¼¹á ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡°¼¹á 20¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È