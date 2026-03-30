警察庁は「ハイビーム使用」推奨なのに、市街地で多用すると“減光等義務違反”で「反則金6000円」に!? いったいナゼ？「推奨の理由・違反になるケース」を確認

警察庁がハイビーム使用を推奨する理由

警察庁は、夜間の交通事故を防ぐためにハイビームの活用を呼びかけています。夜間は昼間に比べて視界が悪く、歩行者や自転車の発見が遅れがちです。そのため、前照灯を上向き（ハイビーム）にすることで、歩行者などを遠くから発見でき、事故を回避できる可能性が高まるとされています。

ハイビームは照射距離が長く、ロービームよりも遠くまで道路状況を確認できるのが特徴です。危険を早期に発見できるだけでなく、周囲の車や歩行者に自車の存在を知らせる効果もあるでしょう。



「減光等義務違反」とは？

夜間のハイビームの活用は重要ですが、常にハイビームで走行してよいわけではありません。道路交通法では、対向車とすれ違うときや、前方を走行する車の直後を通行している場合など、ほかの車両の通行を妨げるおそれがあるときには、前照灯を減光したり、下向き（ロービーム）に切り替えたりしなければならないと定められています。

これを守らず、ハイビームのまま走行して周囲の車両などに影響を与えた場合、「減光等義務違反」となる可能性があります。つまり、ハイビームは夜間走行で有効とされる一方で、状況に応じてロービームへ切り替えることが求められているのです。



減光等義務違反の反則金はいくら？

減光等義務違反に該当した場合、普通車では以下のような反則が科されます。



・違反点数：1点

・反則金：6000円

「ハイビームが推奨されている」と聞くと常に使用してよいと思ってしまうかもしれませんが、対向車や前走車がいる状況でロービームへの切り替えを行わない場合には、交通違反として取り締まりの対象になる可能性があります。



市街地で注意すべきケース

特に市街地では、ハイビームの使い方に注意が必要です。例えば、次のような場面ではロービームへの切り替えが必要と考えられます。



・対向車とすれ違うとき

・前方を走る車の後ろを走行しているとき

・交通量の多い市街地を走行するとき

このような状況でハイビームを使い続けると、相手のドライバーの視界を妨げてしまい、事故の原因になる可能性もあります。そのため、夜間の運転では「基本はハイビーム、状況に応じてロービームに切り替える」という使い分けが重要と言えるでしょう。



まとめ

警察庁は夜間の交通事故防止のため、暗い道路ではハイビームを積極的に活用するよう呼びかけています。ハイビームは照射距離が長く、歩行者や危険を早く発見できるためです。

ただし、対向車や前走車がいる場合などにハイビームを使い続けると、「減光等義務違反」となり、普通車では反則金6000円と違反点数1点が科される可能性があります。

夜間の運転では、ハイビームとロービームを状況に応じて使い分けることが重要です。安全運転のためにも、ライトの正しい使い方を理解しておきましょう。



出典

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表

警視庁 交通違反の点数一覧表

e-Gov法令検索 道路交通法

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など