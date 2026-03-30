「モンカフェ」4品リニューアル、北海道限定で発売 / 新CMや体験型イベントも展開【片岡物産】

片岡物産はこのほど、一杯型ドリップコーヒー「モンカフェ」4品を刷新し、3月上旬から、5袋入り商品を北海道エリア限定で発売した。4月上旬からは、ECサイトで大容量24袋入り商品の一部販売を予定している。

〈味わいや仕様をリニューアル〉

該当商品は、「プレミアム ブレンド」、「京都ブレンド」、「モカ ブレンド」、「コロンビア ウィラ」。5年以上の開発期間をかけ、商品設計を刷新した。

ブレンドごとの個性が際立つ豆を採用し、1杯あたりのコーヒーの粉量を10gに増量して、満足感のある味わいに仕上げた。

また、独自のカップオン構造はそのままにドリッパーを改良し、“開いてのせるだけ”のより簡単な仕様に改めた。さらに、従来品よりも開口部を約25%大きくして、お湯を注ぎやすくした。

リニューアルした5袋入り商品の概要は以下の通り。価格はいずれも税込で表記。

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〈商品概要〉

◆「プレミアム ブレンド」5袋入り･627円

明るく華やかな香りと熟れた柑橘を想わせる酸味が特徴のコロンビア豆を選定。アフターミックス焙煎により、芳醇でまろやかなブレンドに仕上げた。

◆「京都ブレンド」5袋入り･627円

京都で親しまれてきた深煎りの味わいを探求し、甘く余韻が残るコク深いブレンドに仕上げた。香ばしさと果実のようなニュアンスを含んだフレーバー。

◆「モカ ブレンド」5袋入り･627円

果実を想起させるエチオピア豆を選定し、より際立つように配合した。鼻から抜けるフルーティーな香りと舌に感じるなめらかな質感が特徴。

◆「コロンビア ウィラ」5袋入り･735円

収穫当日にフレッシュな状態で処理したコロンビア豆を100%使用。ふくよかな香りとキャラメルのような濃厚なコク、柑橘を想わせる酸味が調和した味わい。

発売日: 2026年3月上旬

販売エリア: 北海道限定

※従来より販売している各種モンカフェは、引き続き北海道を除く全国で販売する。

〈新 テレビ CM や体験型 イベント も実施〉

発売に合わせ、3月20日から北海道エリアで新テレビCM「あっと驚くモンカフェ」篇(15秒)の放映を開始。モデル･女優の堀田茜さんを起用し、新しくなったモンカフェを初めて味わう瞬間を描いた。公式YouTubeチャンネルでもCM動画を公開している。

4月4日･5日、11日･12日には、道内の施設でリニューアル商品の体験型イベントも開催する。「プレミアム ブレンド」の試飲や、サンプルのプレゼントなどを実施。4日･5日の2日間は、4種類のコーヒーを飲み比べできるワークショップやトークセッションなども行う予定だ。なおプレゼント提供には条件があり、なくなり次第終了となる。

■イベント実施概要 ※いずれも入場無料

◇4月4日(土)･5日(日)

開催場所: COCONO SUSUKINO COCONO SQUARE 3F屋内広場

(北海道札幌市中央区南4条西4丁目1)

開催時間: 両日11:00〜18:00

◇4月11日(土)･12日(日)

開催場所: アリオ札幌 1Fロフト前

(北海道札幌市東区北7条東9-2-20)

開催時間: 11日＝11:30〜17:30/12日＝11:00〜17:00

■新しくなった「モンカフェ」公式サイト