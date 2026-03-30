ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・うきは市で山林火災 吉井町富永で目標は妙法寺西側 … 【続報】福岡・うきは市で山林火災 吉井町富永で目標は妙法寺西側 約34分後にほぼ消火（3月30日午後0時3分ごろ発生） 【続報】福岡・うきは市で山林火災 吉井町富永で目標は妙法寺西側 約34分後にほぼ消火（3月30日午後0時3分ごろ発生） 2026年3月30日 12時13分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、30日午後0時3分ごろ、うきは市吉井町富永（目標:妙法寺西側）で山林火災が発生した。同0時37分にほぼ消火した。現在、残り火を確認している。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 福岡、30日夜遅くから31日朝にかけ落雷や竜巻などの激しい突風のおそれ 前線上に低気圧発生で大気の状態が非常に不安定に 福岡・久留米市で建物火災 三潴町玉満の筑後川土地改良区三潴分室農業資料南側 約20分後にほぼ消火（3月30日午前10時51分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） イベント, フローリング, 在宅医療, 大学, 世田谷区, 生花, 伊東市, 鎌倉, 射出成形機, 墓