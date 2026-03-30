3・30 関西ローカル朝の新番組開始→即“涙” 読売テレビ『テッパン朝ライブ じゅーっと！』「めっちゃ攻めてるわ！」【レギュラー一覧】
読売テレビ朝の新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（3月30日スタート、月〜金 前5：00 ※関西ローカル）が30日、放送スタートした。ライバル局の『おはよう朝日です』（ABCテレビ）と同時間帯に、関西の朝の“テッパン”情報ニュース番組を目指し、関西ノリ全快で始まった。
【写真多数】『テッパン朝ライブ じゅーっと！』西山耕平アナ、林マオアナ、中村秀香アナらずらり
読売テレビが制作する朝の情報番組は『朝生ワイド す・またん！』（昨年9月末終了）以来で、16年ぶりの新番組となる。
メインMCは、西山耕平アナ（月〜金）、林マオアナ（月〜水）、中村秀香アナ（水〜金）の大阪出身トリオ。地元・関西に密着し、毎朝関西と全国の最新ニュースや天気、おすすめ情報をはじめ、各地からの中継も予定する。「じゅーっと！」と愛される番組にしたいという。
「関西の皆さんおはようございます！」と第一声。番組テーマソングとなるベリーグッドマンの新曲「グッドモーニング」が流れるなか、林アナは「今、オープニングの曲を聞いてちょっとうるうるきてしまって」と“涙”ながらに感激し、中村アナは「準備してきましたから」と張り切った。
月曜レギュラーのサマンサ・アナンサは「読売さんめっちゃ攻めてるわ！」と存在感を発揮し、木曜レギュラーの大倉士門も駆けつけた。キャラクターの「ねぼビー」「コケ丸」もお披露目となった。
■『テッパン朝ライブ じゅーっと！』
2026年3月30日（月）スタート
月〜金 朝5時〜6時54分／7時40分頃〜7時55分 放送（7時台は日本テレビ『ZIP!』内の関西ローカル差し替え）
出演者
メインMC（ともにytvアナウンサー）
西山耕平（月〜金）、林マオ（月〜水）、中村秀香（水〜金）
サブMC（ともにytvアナウンサー）
藤岡宗我（月・火）、吉澤真彩（水）、増田陽名（木・金）
曜日レギュラー
月曜日：サマンサ・アナンサ
火曜日：酒井一圭（純烈） ※不定期出演
水曜日：なるみ／黒田有（メッセンジャー） ※ともに隔週
木曜日：大倉士門
金曜日は毎週さまざまなゲストが登場
気象予報士
市村紗弥香（月〜水）、蓬莱大介（木・金）
ニュース解説
野村明大（ytv解説委員、月〜木）
【写真多数】『テッパン朝ライブ じゅーっと！』西山耕平アナ、林マオアナ、中村秀香アナらずらり
読売テレビが制作する朝の情報番組は『朝生ワイド す・またん！』（昨年9月末終了）以来で、16年ぶりの新番組となる。
「関西の皆さんおはようございます！」と第一声。番組テーマソングとなるベリーグッドマンの新曲「グッドモーニング」が流れるなか、林アナは「今、オープニングの曲を聞いてちょっとうるうるきてしまって」と“涙”ながらに感激し、中村アナは「準備してきましたから」と張り切った。
月曜レギュラーのサマンサ・アナンサは「読売さんめっちゃ攻めてるわ！」と存在感を発揮し、木曜レギュラーの大倉士門も駆けつけた。キャラクターの「ねぼビー」「コケ丸」もお披露目となった。
■『テッパン朝ライブ じゅーっと！』
2026年3月30日（月）スタート
月〜金 朝5時〜6時54分／7時40分頃〜7時55分 放送（7時台は日本テレビ『ZIP!』内の関西ローカル差し替え）
出演者
メインMC（ともにytvアナウンサー）
西山耕平（月〜金）、林マオ（月〜水）、中村秀香（水〜金）
サブMC（ともにytvアナウンサー）
藤岡宗我（月・火）、吉澤真彩（水）、増田陽名（木・金）
曜日レギュラー
月曜日：サマンサ・アナンサ
火曜日：酒井一圭（純烈） ※不定期出演
水曜日：なるみ／黒田有（メッセンジャー） ※ともに隔週
木曜日：大倉士門
金曜日は毎週さまざまなゲストが登場
気象予報士
市村紗弥香（月〜水）、蓬莱大介（木・金）
ニュース解説
野村明大（ytv解説委員、月〜木）