読売テレビ『テッパン朝ライブ じゅーっと！』 （C）ORICON NewS inc.

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　読売テレビ朝の新番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（3月30日スタート、月〜金　前5：00　※関西ローカル）が30日、放送スタートした。ライバル局の『おはよう朝日です』（ABCテレビ）と同時間帯に、関西の朝の“テッパン”情報ニュース番組を目指し、関西ノリ全快で始まった。

【写真多数】『テッパン朝ライブ じゅーっと！』西山耕平アナ、林マオアナ、中村秀香アナらずらり

　読売テレビが制作する朝の情報番組は『朝生ワイド す・またん！』（昨年9月末終了）以来で、16年ぶりの新番組となる。

　メインMCは、西山耕平アナ（月〜金）、林マオアナ（月〜水）、中村秀香アナ（水〜金）の大阪出身トリオ。地元・関西に密着し、毎朝関西と全国の最新ニュースや天気、おすすめ情報をはじめ、各地からの中継も予定する。「じゅーっと！」と愛される番組にしたいという。

　「関西の皆さんおはようございます！」と第一声。番組テーマソングとなるベリーグッドマンの新曲「グッドモーニング」が流れるなか、林アナは「今、オープニングの曲を聞いてちょっとうるうるきてしまって」と“涙”ながらに感激し、中村アナは「準備してきましたから」と張り切った。

　月曜レギュラーのサマンサ・アナンサは「読売さんめっちゃ攻めてるわ！」と存在感を発揮し、木曜レギュラーの大倉士門も駆けつけた。キャラクターの「ねぼビー」「コケ丸」もお披露目となった。

■『テッパン朝ライブ じゅーっと！』
2026年3月30日（月）スタート
月〜金　朝5時〜6時54分／7時40分頃〜7時55分 放送（7時台は日本テレビ『ZIP!』内の関西ローカル差し替え）

出演者
メインMC（ともにytvアナウンサー）
西山耕平（月〜金）、林マオ（月〜水）、中村秀香（水〜金）

サブMC（ともにytvアナウンサー）
藤岡宗我（月・火）、吉澤真彩（水）、増田陽名（木・金）

曜日レギュラー
月曜日：サマンサ・アナンサ
火曜日：酒井一圭（純烈） ※不定期出演
水曜日：なるみ／黒田有（メッセンジャー）　※ともに隔週　
木曜日：大倉士門
金曜日は毎週さまざまなゲストが登場

気象予報士
市村紗弥香（月〜水）、蓬莱大介（木・金）

ニュース解説
野村明大（ytv解説委員、月〜木）