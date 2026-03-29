約7割が業務パフォーマンスに影響！ あじかん「"トイレに行きづらい職業"の便通の実態調査」

記事ポイント 約6割が勤務中に日常的に便意を我慢、警備員は「ほぼ毎日」が47.2％約7割が便通の悩みによる業務パフォーマンスへの影響を実感ごぼう茶未経験者の約半数が「飲んでみたい」と回答する高い関心 約6割が勤務中に日常的に便意を我慢、警備員は「ほぼ毎日」が47.2％約7割が便通の悩みによる業務パフォーマンスへの影響を実感ごぼう茶未経験者の約半数が「飲んでみたい」と回答する高い関心

あじかんが、飲食・サービス業や医療・介護従事者、警備員、教師、ドライバー、美容系サービス業として働く20〜60代の方を対象に「”トイレに行きづらい職業”の便通の実態」に関する調査を行っています。

人手不足や業務の高度化が進む現場で、便意の我慢がどの程度業務に影響しているのか、そしてどのようなお通じ改善が求められているのかが明らかになっています。

あじかん「”トイレに行きづらい職業”の便通の実態調査」

調査期間：2026年2月20日（金）〜2026年2月24日（火）調査人数：1,055人調査対象：飲食・サービス業、医療・介護従事者、警備員、教師、ドライバー、美容系のサービス業として働く20〜60代調査元：株式会社あじかん

慢性的な人手不足が進む中、限られた人数で業務を回す状況が常態化し、休憩や離席が取りづらい現場が増えています。

こうした環境が日常的な排便の悩みにつながる可能性に着目し、あじかんが1,055人を対象に2026年2月20日〜2月24日に調査を実施しました。

勤務中の状態・姿勢について尋ねたところ、職業ごとに身体的な負荷や物理的な制約が大きく異なっています。

飲食・サービス業、警備員、美容系サービス業は「長時間立ちっぱなし」、医療・介護従事者と教師は「常に動き回っている」が最多です。

ドライバーは「運転が中心」と、座席から離れられない特有の環境にあることがわかります。

勤務中の便意我慢の実態

勤務中にどのくらいの頻度で便意を我慢しているかを尋ねたところ、すべての職業で日常的な我慢が確認されています。

「ほぼ毎日」我慢している割合は、警備員が47.2％、ドライバーが39.1％と特に高い数値です。

その他の職業でも「週に数回」を含めると約6割が日常的に我慢を強いられている状況となっています。

便意を我慢する理由については、大半の職業で「業務を優先しないといけない」「人手不足による代わりの不在」が上位を占めています。

教師では72.7％、美容系サービス業では71.1％と、顧客や生徒の対応を優先せざるを得ない環境にあることが示されています。

ドライバーは唯一「トイレまでの距離が遠いから」が最多で、移動の多さが最大の障壁です。

便通の乱れと業務パフォーマンスへの影響

便通が乱れる理由として最も多いのは「生活リズムが乱れたとき」で40.8％、次いで「仕事のストレスを感じたとき」が31.0％、「食事の時間が不規則になったとき」が28.5％です。

シフト制や不規則な休憩時間といった労働環境が、便通の乱れに直結していることがうかがえます。

便通の悩みが業務パフォーマンスに影響しているかについては、約7割が「とても感じる（16.9％）」または「やや感じる（51.0％）」と回答しています。

従業員の便通の悩みが、企業の生産性維持にも直結する課題であることが明らかになっています。

求められるお通じケア

現在行っているお通じケアでは、「水分摂取量を増やす」が37.5％で最多となっています。

「食物繊維を意識した食事（25.8％）」「お茶などの飲料を飲む（22.5％）」が続き、忙しくても日常の延長線上で無理なくできるケアが主流です。

今後取り入れたい食品については、「無理なく続けられる、習慣化しやすいもの」が36.5％で最も高い回答です。

「毎日飲みやすいお茶類（31.6％）」「食物繊維が含まれた飲み物（25.2％）」と続き、多忙な業務の合間にできる水分補給型のケアへのニーズが高まっています。

お通じをサポートする健康茶に求める要素では、「味が美味しいもの」と「水筒に入れて職場に持っていけるもの」が複数の職種で共通して上位に挙がっています。

教師や医療・介護従事者では約半数が「持ち運びやすさ」を選択しており、日常の動線を変えずに続けられることが重視されています。

ごぼう茶への関心

ごぼうに含まれる食物繊維やポリフェノールによりお通じを改善する機能がある「ごぼう茶（機能性表示食品）」の認知度については、約8割が「知らない（41.7％）」または「知っているが、飲んだことはない（43.0％）」と回答しています。

機能性の理解が進めば、多忙な職場で働く人々にとって取り入れやすいお通じ改善として普及する余地は大きいといえます。

ごぼう茶を飲んだことがない方に「飲んでみたいか」を尋ねたところ、約半数が「とても思う（9.2％）」または「やや思う（41.2％）」と回答しています。

あじかんの国産焙煎ごぼう茶は、ごぼう茶市場で13年連続売上No.1を誇り、子どもから大人まで家族みんなで続けられるお通じケアとして親しまれています。

日常の水分補給にごぼう茶を取り入れることで、特別な準備なしにお通じケアが可能です。

味の美味しさと携帯性を兼ね備えた機能性表示食品として、トイレに行きづらい職業の方の心身の負担軽減をサポートできます。

あじかん「”トイレに行きづらい職業”の便通の実態調査」の紹介でした。

よくある質問

Q. 勤務中に便意を我慢している人はどのくらいいますか？

A. 調査によると、すべての職業で日常的な我慢が確認されており、「週に数回」以上を含めると約6割が該当します。

特に警備員は「ほぼ毎日」我慢している割合が47.2％、ドライバーは39.1％と高い数値です。

Q. あじかんの焙煎ごぼう茶にはどのような特徴がありますか？

A. ごぼうに含まれる食物繊維やポリフェノールによりお通じ（便量）を改善する機能がある機能性表示食品です。

ごぼう茶市場で13年連続売上No.1を誇り、水筒に入れて職場に持参できる携帯性も備えています。

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