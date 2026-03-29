YURERUKOが新曲「SUPER愛さレディー」を4月8日(水)にリリースすることが決定した。本作はテレビ朝日の人気枠「ドラドラ大作戦」第5弾となるドラマ『大丸愛は選択する』の主題歌として書き下ろされている。

『大丸愛は選択する』で主演の熊元プロレス(紅しょうが)が演じる主人公・大丸愛は、恋に仕事に不器用ながらも、フルスイングで突き進む等身大の女性。新曲「SUPER愛さレディー」はそんな彼女の生き様に寄り添い、背中を力強く押すような爽快でまっすぐなYURERUKOらしいラブソングに仕上がっているとのことだ。

楽曲に対してメンバーからのコメントも到着した。

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たくさんの仲間に囲まれていたり、誰かに頼られるのは、一生懸命にまっすぐ頑張ってきたからなはず。

不器用な自分に悩みすぎず、私達らしく、私達のままで前に進んでいこうと思っていたい。

YURERUKOは「揺れる恋心」を歌ってますが、今回ドラマにお声がけいただき、初めて書き下ろしをしました。主人公にどこか自分達と重なる部分を見つけて嬉しくなったりして。

熊元さんの印象もまっすぐで全力で、見ていると元気をもらえる存在。どこか愛嬌があって、自然と笑顔になれる。主人公そのものだなという印象を受けました。

“強さも可愛さも個性も、全部そのままでいい”

そう思わせてくれる人！

「SUPER愛さレディー」

あなたのお守りのような存在になってくれたら嬉しいです。

YURERUKO

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YURERUKOは、来週末4月4日(土)に下北沢MOSAiCでの主催ツーマンライブを開催する。チケットは既にSOLD OUT。YURERUKOのライブは楽曲の良さはもちろんのこと、「延々と続く濃厚な恋バナMC」が、 “ある意味凄すぎる”とSNSを中心に話題となっている。ライブの当日からドラマもスタートするということで、配信開始を前に、いち早く新曲をフルで聴くことができるのか注目されるところだ。

■Digital Single「SUPER愛さレディー」

2026年4月8日(水) 各音楽サブスクにて配信

■＜YURERUKO vs LIVE揺れる恋ってやつだ！＞

2026年4月4日(土) 下北沢MOSAiC

※チケットSOLD OUT