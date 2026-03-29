敵地ソフトバンク戦

プロ野球・日本ハムの清宮幸太郎内野手は29日、敵地みずほPayPayドームでのソフトバンク戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の第2打席に今季第2号のソロホームランを放った。高々と舞い上がった打球に、「弾道がお上品」「今シーズン30本あるぞ」と期待の声が上がっている。

豪快にバットを振りぬいた。2-4とビハインドの3回。先頭打者の清宮は先発スチュワート・ジュニアの甘く入った球を逃さなかった。高々と上がった打球は右中間スタンドへ。敵地のファンからはため息が漏れた。中継の中では飛距離125メートル、打球速度171キロと紹介された。

パーソル パ・リーグTV公式Xが「初球打ちで仕留める！ 北海道日本ハム 清宮幸太郎 選手の今シーズン第2号ソロホームランで1点差に迫る！」と記して映像を公開。ファンからは「弾道がお上品すぐる」「清宮えぐいな。仕上がってるな」「飛んでるね」「今シーズン30本あるぞ」「今年こそ30本 頼むぞマジで！」「清宮くんが上手い」「今年やばそう」と覚醒に期待する声が上がった。

清宮は2017年ドラフト1位で早実から入団。本塁打のキャリアハイは2022年の18本だ。



（THE ANSWER編集部）