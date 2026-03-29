Hulu新作「ミステリーシネマ」3組の“バディ”誕生 満島真之介×柄本時生、矢本悠馬×田辺誠一、水沢林太郎×須賀健太
動画配信サービス「Hulu」にて、1話完結型の本格ミステリードラマ企画「ミステリーシネマ」が始動。第1弾となる3作品を4月17日から3週連続で独占配信することが発表された。
【動画】第1弾3作品の予告映像
本企画では、日本ミステリー界を代表する作家、有栖川有栖、法月綸太郎、麻耶雄嵩の人気短編小説を実写化。配信ならではの自由な尺で、原作の魅力を損なうことなく丁寧に映像化する。
第1弾ラインナップは、『スイス時計の謎』『リターン・ザ・ギフト』『メルカトル・ナイト』の3作品。それぞれ個性豊かな“名バディ”が事件に挑む。
■Huluオリジナル『スイス時計の謎』4月17日より独占配信
有栖川有栖の代表作の一つ、火村英生シリーズより、『スイス時計の謎』（講談社文庫）に収録された一作「スイス時計の謎」を実写映像化。臨床犯罪学者・火村英生を満島真之介、ミステリー作家・有栖川有栖を柄本時生が演じる。実生活でも親交の深い2人が、人気シリーズの名コンビを体現する。
また、有栖川の高校時代の同級生で事件の容疑者となる“同窓会（リユニオン）”参加メンバーには、渋谷謙人、森優作、味方良介、馬場徹、ニシダ・コウキが出演。大阪府警刑事部捜査一課の警部・船曳役で橋本じゅんが出演する。
■Huluオリジナル『リターン・ザ・ギフト』4月24日より独占配信
法月綸太郎による推理小説シリーズから、“交換殺人”をテーマにした「リターン・ザ・ギフト」を実写映像化。1999年に発表され、2017年刊行の『名探偵傑作短篇集 法月綸太郎篇』（講談社文庫）にも収録されている一作。
主人公の小説家・法月綸太郎を矢本悠馬、厄介な事件を持ち込んでくる綸太郎の父で警視庁警視・法月貞雄を田辺誠一が演じる。親子でありながら事件を追う“異色バディ”の関係性が描かれる。
綸太郎たちが事件解決のために協力をあおぐ図書館の司書・沢田穂波に井桁弘恵。殺人未遂の現行犯で逮捕された男・新宮和也を戸塚祥太（A.B.C-Z）、被害者のホステス・武藤誉子を寺本莉緒、誉子の弟・武藤浩二を柾木玲弥、和也の妻・新宮妙子を富永沙織、和也の元不倫相手・沼田佐知子を久保瑠佳、ヘルパー・長澤晴代を櫻井淳子が演じる。
■Huluオリジナル『メルカトル・ナイト』5月1日より独占配信
原作は麻耶雄嵩の『メルカトル悪人狩り』（講談社文庫）に収録された一作、「メルカトル・ナイト」。タキシードにシルクハットという風変わりな装いで、傲岸不遜な“銘探偵”メルカトル鮎を水沢林太郎、メルカトルの助手兼作家・美袋三条を須賀健太が演じる。
「命を狙われているかもしれない」とメルカトル鮎探偵事務所に相談にやってくる人気小説家・鵠沼美崎を恒松祐里が演じるほか、新木宏典、弓木奈於（乃木坂46）も出演。ひょうひょうとしてどこかふざけているようにも見え、探偵らしからぬ非道な一面を持つメルカトルと、そんな彼に振り回されながらも助手として共に謎を追う美袋の掛け合いに注目だ。
【動画】第1弾3作品の予告映像
本企画では、日本ミステリー界を代表する作家、有栖川有栖、法月綸太郎、麻耶雄嵩の人気短編小説を実写化。配信ならではの自由な尺で、原作の魅力を損なうことなく丁寧に映像化する。
第1弾ラインナップは、『スイス時計の謎』『リターン・ザ・ギフト』『メルカトル・ナイト』の3作品。それぞれ個性豊かな“名バディ”が事件に挑む。
有栖川有栖の代表作の一つ、火村英生シリーズより、『スイス時計の謎』（講談社文庫）に収録された一作「スイス時計の謎」を実写映像化。臨床犯罪学者・火村英生を満島真之介、ミステリー作家・有栖川有栖を柄本時生が演じる。実生活でも親交の深い2人が、人気シリーズの名コンビを体現する。
また、有栖川の高校時代の同級生で事件の容疑者となる“同窓会（リユニオン）”参加メンバーには、渋谷謙人、森優作、味方良介、馬場徹、ニシダ・コウキが出演。大阪府警刑事部捜査一課の警部・船曳役で橋本じゅんが出演する。
■Huluオリジナル『リターン・ザ・ギフト』4月24日より独占配信
法月綸太郎による推理小説シリーズから、“交換殺人”をテーマにした「リターン・ザ・ギフト」を実写映像化。1999年に発表され、2017年刊行の『名探偵傑作短篇集 法月綸太郎篇』（講談社文庫）にも収録されている一作。
主人公の小説家・法月綸太郎を矢本悠馬、厄介な事件を持ち込んでくる綸太郎の父で警視庁警視・法月貞雄を田辺誠一が演じる。親子でありながら事件を追う“異色バディ”の関係性が描かれる。
綸太郎たちが事件解決のために協力をあおぐ図書館の司書・沢田穂波に井桁弘恵。殺人未遂の現行犯で逮捕された男・新宮和也を戸塚祥太（A.B.C-Z）、被害者のホステス・武藤誉子を寺本莉緒、誉子の弟・武藤浩二を柾木玲弥、和也の妻・新宮妙子を富永沙織、和也の元不倫相手・沼田佐知子を久保瑠佳、ヘルパー・長澤晴代を櫻井淳子が演じる。
■Huluオリジナル『メルカトル・ナイト』5月1日より独占配信
原作は麻耶雄嵩の『メルカトル悪人狩り』（講談社文庫）に収録された一作、「メルカトル・ナイト」。タキシードにシルクハットという風変わりな装いで、傲岸不遜な“銘探偵”メルカトル鮎を水沢林太郎、メルカトルの助手兼作家・美袋三条を須賀健太が演じる。
「命を狙われているかもしれない」とメルカトル鮎探偵事務所に相談にやってくる人気小説家・鵠沼美崎を恒松祐里が演じるほか、新木宏典、弓木奈於（乃木坂46）も出演。ひょうひょうとしてどこかふざけているようにも見え、探偵らしからぬ非道な一面を持つメルカトルと、そんな彼に振り回されながらも助手として共に謎を追う美袋の掛け合いに注目だ。