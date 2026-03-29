大人の恋愛番組『恋愛病院』に元政治家・石丸伸二らが参戦！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月２日（木）夜10時よりオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（全６回）を「ABEMA SPECIALチャンネル」にて放送開始する。
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が２泊３日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。価値観や過去、恋愛観が交錯する中で、浮き彫りになっていくそれぞれの本音や弱さ。論理や合理性が通用しない恋の中で、彼らがどのような選択をするのかにも注目。
本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）をはじめ、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー５名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップタレントのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー５名。これまでの恋愛番組とは一味違う、大人たちのリアルな恋愛模様をお届けする。
スタジオ見届け人には、“美のカリスマ”として唯一無二の存在感を放つアレン様、実業家のひろゆき、数々の映画・ドラマで活躍する俳優の真木よう子、モデル・俳優として幅広い世代から支持を集める玉城ティナが就任。異なる価値観を持つ４名が参加者たちの言動にリアルな視点で切り込み、番組を盛り上げる。
放送に先立ち参加者からもコメントが到着。しんじ（石丸伸二）は「ひとことで言うと嫌な予感がしました（笑）」と出演時の率直な心境を明かし、ひでお（石黒英雄）は「役者ではなく、素の自分をどこまでさらけ出せるかに向き合った時間でした」とコメント。さらに、あさ（神谷明采）は「結婚相手を本気で見つけようと思って参加しました」と意気込みを明かした。
果たして彼らは再び“恋”と向き合うことができるのか――。『恋愛病院』は、「ABEMA」で４月２日（木）夜10時より放送開始。
（C）AbemaTV, Inc.
『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が２泊３日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。価値観や過去、恋愛観が交錯する中で、浮き彫りになっていくそれぞれの本音や弱さ。論理や合理性が通用しない恋の中で、彼らがどのような選択をするのかにも注目。
スタジオ見届け人には、“美のカリスマ”として唯一無二の存在感を放つアレン様、実業家のひろゆき、数々の映画・ドラマで活躍する俳優の真木よう子、モデル・俳優として幅広い世代から支持を集める玉城ティナが就任。異なる価値観を持つ４名が参加者たちの言動にリアルな視点で切り込み、番組を盛り上げる。
放送に先立ち参加者からもコメントが到着。しんじ（石丸伸二）は「ひとことで言うと嫌な予感がしました（笑）」と出演時の率直な心境を明かし、ひでお（石黒英雄）は「役者ではなく、素の自分をどこまでさらけ出せるかに向き合った時間でした」とコメント。さらに、あさ（神谷明采）は「結婚相手を本気で見つけようと思って参加しました」と意気込みを明かした。
果たして彼らは再び“恋”と向き合うことができるのか――。『恋愛病院』は、「ABEMA」で４月２日（木）夜10時より放送開始。
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