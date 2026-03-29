2026年3月29日（日） MLB メッツ vs パイレーツ 試合結果
開催：2026.3.29
会場：シティ・フィールド
結果：[メッツ] 4 - 2 [パイレーツ]
MLBの試合が29日に行われ、シティ・フィールドでメッツとパイレーツが対戦した。
メッツの先発投手はデービッド・ピーターソン、対するパイレーツの先発投手はミッチ・ケラーで試合は開始した。
10回表、5番 ニコラス・ゴンザレス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 NYM 0-1 PIT
10回裏、9番 ルイス・トーレンス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 1-1 PIT
11回表、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってサードへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 NYM 1-2 PIT
11回裏、5番 ルイス・ロベルト 2球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでメッツ得点 NYM 4-2 PIT
試合は4対2でメッツの勝利となった。
この試合の勝ち投手はメッツのリチャード・ラブレディーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はパイレーツのハンター・バルコで、ここまで0勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-29 08:38:12 更新