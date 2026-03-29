開催：2026.3.29

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 4 - 2 [パイレーツ]

MLBの試合が29日に行われ、シティ・フィールドでメッツとパイレーツが対戦した。

メッツの先発投手はデービッド・ピーターソン、対するパイレーツの先発投手はミッチ・ケラーで試合は開始した。

10回表、5番 ニコラス・ゴンザレス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 NYM 0-1 PIT

10回裏、9番 ルイス・トーレンス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 1-1 PIT

11回表、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってサードへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 NYM 1-2 PIT

11回裏、5番 ルイス・ロベルト 2球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでメッツ得点 NYM 4-2 PIT

試合は4対2でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのリチャード・ラブレディーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はパイレーツのハンター・バルコで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-29 08:38:12 更新