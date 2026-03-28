年末の洗車シーズンがひと段落しても、冬の間はボディの保護やツヤ出しを意識するユーザーが多い。

とくに1月は、寒さで洗車の回数が減りやすいからこそ、一度の施工で見た目の満足感を得やすいワックスが選ばれやすい時期でもある。

今回は、2026年1月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているカーワックスTOP10を紹介する。

オートバックスとイエローハットで同一製品と思われるものは、名称を統一したうえで整理している。

※本記事は2026年1月の販売データをもとに作成している。

※同一製品は表記を統一して掲載している。

売れ筋 カーワックス ランキング 1位

オートバックス 1位 リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 黒艶

黒系ボディの小キズを目立ちにくくしながら、深みのあるツヤを出せる定番モデル。

ふき取り不要で作業が手早く済む点も、寒い時期に支持される理由だ。

イエローハット 1位 リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 黒艶

オートバックスと同じく1位を獲得。

冬場でも短時間で見た目を整えやすく、ブラック系ボディの定番ワックスとして強さを見せている。

売れ筋 カーワックス ランキング 2位

オートバックス 2位 シュアラスター ゼロクリーム S-153

クリームタイプでムラになりにくく、初心者でも扱いやすい人気モデル。

自然なツヤ感と施工のしやすさが評価されている。

イエローハット 2位 ソフト99 ハンネリ ショウ W19

昔ながらの半ネリタイプで、しっかり仕上げたいユーザーに根強い人気を持つモデル。

ツヤ感と被膜感を重視する人から選ばれている。

売れ筋 カーワックス ランキング 3位

オートバックス 3位 リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 白艶

白系ボディ向けの定番モデル。

くすみや細かな傷を目立ちにくくし、明るい印象に仕上げやすいのが特長だ。

イエローハット 3位 シュアラスター ゼロクリーム S-153

オートバックス2位と同モデル。

店舗を問わず上位に入っており、作業しやすさ重視のユーザーに広く支持されている。

オートバックス 4位～10位

4位：シュアラスター マンハッタンゴールド ジュニア

5位：シュアラスター ゼロクリーム ノーコンパウンド S-156

6位：ウィルソン 鏡面ワックス ハンネリ ダーク＆メタル

7位：リンレイ ジャパンワックス 半ネリ

8位：リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 銀艶

9位：シュアラスター インパクト ジュニア

10位：ソフト99 ハンネリ 280g

イエローハット 4位～10位

4位：リンレイ キズ消しワックス ふき取り不要 白艶

5位：ソフト99 ヒカリキョウメンワックス W-197（ダーク／ブラック）

6位：リンレイ コンパウンドワックス A-94 WH

7位：リンレイ コンパウンドワックス A-95 DM

8位：シュアラスター インパクト ジュニア

9位：シュアラスター マンハッタンゴールド ジュニア

10位：ソフト99 ニューソフト99 ホワイト W3（ハンネリ）

まとめ

2026年1月のカーワックスランキングでは、

リンレイの「キズ消しワックス ふき取り不要」シリーズと、シュアラスターの定番モデルが強さを見せる結果となった。

とくに、

黒艶 白艶 ゼロクリーム S-153

といった“施工しやすく、仕上がりも分かりやすい”モデルが上位に入っており、

冬場の短時間メンテナンス需要と相性が良いことが分かる。

一方で、半ネリタイプやコンパウンド入りワックスも根強く支持されており、

手軽さ重視と、しっかり仕上げたい派の両方のニーズが見えてくるランキングでもある。

寒い季節は作業時間を短くしたくなるからこそ、

自分のボディカラーや仕上がりの好みに合った“定番ワックス”を選びたい。