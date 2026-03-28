富士山花火 ×所有する喜び！ 「富士山花火 vs スピードウェイ 2026」

記事ポイント SKY GROUPが2026年4月11日に富士スピードウェイでオーナー向け招待制イベント「THE SKY GROUP DAY」を開催ランボルギーニやアストンマーティンなど8ブランドがパレードラン・サーキット走行を実施イベント後半には特別観覧エリアから約8,000発の花火を鑑賞できる構成 SKY GROUPが2026年4月11日に富士スピードウェイでオーナー向け招待制イベント「THE SKY GROUP DAY」を開催ランボルギーニやアストンマーティンなど8ブランドがパレードラン・サーキット走行を実施イベント後半には特別観覧エリアから約8,000発の花火を鑑賞できる構成

SKY GROUPが、2026年4月11日（土）に富士スピードウェイにて招待制イベント《THE SKY GROUP DAY - 富士山花火 vs スピードウェイ 2026》を開催します。

ランボルギーニやアストンマーティン、マクラーレンなど8ブランドの車両がサーキットに集結し、パレードランやスポーツ走行を実施するほか、後半には約8,000発の花火を特別観覧エリアから鑑賞できます。

高級車のパフォーマンスと花火の迫力を1日で体験できる、オーナーだけの特別なプログラムとなっています。

SKY GROUP「THE SKY GROUP DAY - 富士山花火 vs スピードウェイ 2026」

イベント名：THE SKY GROUP DAY - 富士山花火 vs スピードウェイ 2026日程：2026年4月11日（土）会場：富士スピードウェイ（静岡県）イベント開始：13:00（予定）花火打ち上げ：18:00〜20:00花火数：約8,000発

ハイエンド輸入車16ブランドの正規ディーラー事業を全国で展開するSKY GROUPが、富士山麓の国際サーキットを舞台にグループ合同の特別プログラムを実施します。

本イベントは、SKY GROUPと取引のあるオーナーに向けた招待制プログラムです。

ランボルギーニ、アストンマーティン、ポルシェ、マセラティ、マクラーレン、ベントレー、ブガッティ、パガーニという多彩なブランドのオーナーが一堂に会する稀少な機会となっています。

パレードラン・アクティブラン

日中のプログラムでは、参加ブランドおよび特別車両が一斉にサーキットを走行するパレードランを実施します。

多彩なモデルが連なる迫力の隊列をコース上で体験できる特別な走行コンテンツです。

さらにアクティブランでは、各ブランドの車両がサーキットコースでスポーツ走行を行います。

ブランドごとの個性やパフォーマンスを存分に体感できるプログラムとなっています。

希少なハイパーカーを含む特別車両の登場も予定されており、本イベントならではの大きな見どころです。

花火鑑賞・特設ラウンジ

イベント後半は花火鑑賞を中心とした構成へ切り替わります。

サーキットならではの開放的なロケーションの中で、約8,000発の花火を鑑賞できるSKY GROUPの特別観覧エリアが設けられます。

日中の走行プログラムや展示で高まったブランド体験をそのままに、落ち着いて過ごせる環境が用意されています。

特設ラウンジではケータリングも提供され、走行と花火の余韻をゆったりと楽しめます。

参加ディーラー

本イベントには、ランボルギーニ麻布・横浜、アストンマーティン東京、ポルシェセンターみなとみらい・横浜青葉・湘南、マセラティ 目黒・紀尾井町、マクラーレン麻布・横浜、ベントレー横浜、ブガッティ東京、Pagani of Tokyoが参加します。

各ブランド正規ディーラーからオーナーへ個別に案内が届く招待制のイベントです。

登場車両のモデル名は後日、SKY GROUP公式Instagramにて公開、または当日会場にて発表予定となっています。

8ブランドの名車がサーキットに集結し、パレードランからスポーツ走行まで多彩なプログラムでブランドの世界観を体感できます。

富士山麓の開放的なロケーションで約8,000発の花火を鑑賞できる、走行体験と花火を1日で味わえる構成が魅力です。

「所有する喜び」と「体験としての価値」を同時に届けるSKY GROUPならではの特別な1日となっています。

SKY GROUP「THE SKY GROUP DAY - 富士山花火 vs スピードウェイ 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. THE SKY GROUP DAYはいつ開催されますか？

A. 2026年4月11日（土）に富士スピードウェイで開催されます。

イベント開始は13:00（予定）で、花火の打ち上げは18:00〜20:00です。

Q. どのようなプログラムが用意されていますか？

A. 参加ブランドの車両によるパレードランやサーキットでのスポーツ走行（アクティブラン）のほか、特別観覧エリアでの約8,000発の花火鑑賞、特設ラウンジでのケータリング提供などが予定されています。

Q. 一般でも参加できますか？

A. THE SKY GROUP DAYはSKY GROUPと取引のあるオーナー向けの招待制イベントです。

各ブランド正規ディーラーから個別に案内が届く形式となっています。

なお、「富士山花火 vs スピードウェイ」の一般向け観覧チケットについては公式ホームページで確認できます。

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