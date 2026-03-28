高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（48）が自身のYouTube「かみじょうたけしの高校野球物語」を更新。29日に行われる第98回選抜高校野球大会の準決勝の勝敗を予想した。

【第1試合】中京大中京（愛知）―智弁学園（奈良）

中京大中京は阿南光、帝京、八戸学院光星と強豪を撃破して春5年ぶりベスト4。智弁学園も花巻東、神村学園、花咲徳栄と優勝候補を破る快進撃。準々決勝では0―8から甲子園史に残る大逆転劇を成し遂げた。

かみじょうは「（コロナ禍の）2020年の甲子園独自大会のカード。あのときの中京大中京は今は中日の高橋（宏斗）投手が投げた。智弁学園は1学園下の西村（王雅）投手が投げて、翌年の夏の甲子園で準優勝する分岐点になった」と説明した。

ただ、今回は「智弁学園の打線が活発。杉本（真滉）くんと中京の1番・田中（大晴）くんの対決も楽しみだけど智弁学園（の勝利）を予想します」と話した。

【第2試合】専大松戸（千葉）―大阪桐蔭（大阪）

かみじょうは「大阪桐蔭はここまでらしくない（戦いぶり）とはいえ準々決勝で本塁打放った谷渕（瑛仁）くんとか個々の力はある気がする。エース吉岡（貫介）くんが乱調気味なので、川本（晴大）くんが（先発で）行くのかな？石原（慶人）くんも温存しているし」と、層の厚さと個々の力で大阪桐蔭が上回ると予想した。