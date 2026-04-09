Photo: ヤマダユウス型 2025年9月に発売された、iPhone 17 Pro Max。カルチャー大好きなギズモード編集部員・吉岡は、発売して間もなく、それまで使っていたiPhoen 16から買い替えました。実は吉岡にとって、ProもMaxも今回が初めて（ずっと無印ユーザーだった）。しかも1年ちょっとで新モデルに乗り換えることも初めてだそうな。でも乗り換えの理由はハッキリしていて、動画撮影をしたかっ