＜購入機種に対する保証サービス＞

故障交換サービス 自然故障・外装破損・水濡れ・全損時に新品同様の状態に初期化した同一機種に交換します。店頭での交換と配送での交換の2つの方法があります。

故障保証サービス 自然に故障してしまったときの修理費用を割引します。

破損保証サービス 外装が破損してしまったときの修理費用を割引します。

水濡れ・全損保証サービス 水濡れ・全損などのトラブル時に割引価格で修理もしくは同一機種またはソフトバンク指定機種を会員価格で購入できます。

盗難・紛失保証サービス 盗難・紛失時に同一機種もしくはソフトバンク指定機種を会員価格で購入できます。