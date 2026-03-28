携帯電話サービス「Y!mobile」にて新しい保証サービス「故障安心パックプレミアム」が4月7日より提供！周辺機器の紐付けで補償が可能に
|ワイモバイルにて新しい保証サービス「故障安心パックプレミアム」が4月7日より提供！月額使用料は880円
ソフトバンクは24日、携帯電話サービス「Y!mobile（ワイモバイル）」においてスマートフォン（スマホ）のトラブル（故障・紛失・盗難など）に備える新しい有料の保証サービス「故障安心パックプレミアム」の提供を2026年4月7日（火）に開始するとお知らせしています。月額使用料は880円（税込）で、対象機種はワイモバイルで購入したスマホ（iPhone含む）となっています。
また故障安心パックプレミアムの提供開始に伴って故障安心パックプラスの申し込み受け付けを2026年4月6日（月）をもって終了します。ただし、現在、故障安心パックプラスに加入している場合には受け付け終了後も故障安心パックプラスを継続して利用でき、今後に利用機種の買い替えの際は故障安心パックプレミアムに加入できるということです。
故障安心パックプレミアムは従来の故障安心パックプラスのサービス内容と月額料金を改定した新サービスで、新たに故障安心パックプレミアムに加入中のスマホなどにBluetoothやテザリングなどで接続して使用するスマートウォッチやイヤホンなどの周辺機器の修理費用を補償するデバイス補償が提供されます。加入方法はワイモバイルにて対象機種の購入を伴う他社から乗り換え（MNP）を含む新規契約または機種変更の時にのみ加入できます。
購入機種に対する保証サービスは故障交換サービスおよび故障保証サービス、破損保証サービス、水濡れ・全損保証サービス、盗難・紛失保証サービス、内蔵型バッテリー交換修理割引サービスで、周辺機器に対する補償サービスはデバイス補償となっています。またデバイス補償の対象範囲は購入から5年以内の機器（購入店舗や販売元は問いません）で、対象トラブルは日本国内で発生した、火災、落雷、破裂・爆発、盗難、破損（紛失・置き忘れは対象外）となります。
|故障交換サービス
|自然故障・外装破損・水濡れ・全損時に新品同様の状態に初期化した同一機種に交換します。店頭での交換と配送での交換の2つの方法があります。
|故障保証サービス
|自然に故障してしまったときの修理費用を割引します。
|破損保証サービス
|外装が破損してしまったときの修理費用を割引します。
|水濡れ・全損保証サービス
|水濡れ・全損などのトラブル時に割引価格で修理もしくは同一機種またはソフトバンク指定機種を会員価格で購入できます。
|盗難・紛失保証サービス
|盗難・紛失時に同一機種もしくはソフトバンク指定機種を会員価格で購入できます。
|内蔵型バッテリー交換修理割引サービス
|1年以上同一機種を利用、かつ故障安心パックプレミアムを1年以上契約の場合に1機種につき1回、交換費用を割引します。
|デバイス補償
|故障安心パックプレミアムに加入中のスマホなどに接続して使用するスマートウォッチやイヤホンなどの周辺機器の修理費用を補償します。
また保険の対象ごとにその保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害（対象のすり傷や、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、その他外観上の損傷または汚損とみなされます）、故意・重過失により生じた損害、風や雨、雪、ひょう、砂じん、その他これらに類するものの吹き込みまたは雨漏りによって生じた損害はデバイス補償の対象外になります。
デバイス補償の対象機器・補償上限金額はスマートテレビは70,000円、パソコン（PC）やタブレット、Apple Watch、イヤホン、ウエアラブル端末、キーボード、スピーカー、充電器、ポータブルバッテリーは30,000円で、故障安心パックプレミアムの申し込み1件につき1年に2回まで補償の利用が可能です（申し込み3件以上の場合は1年に最大6回まで）。なお、購入から5年以内が確認できる購入日がわかるようなレシートなど証跡が必要となります。
記事執筆：memn0ck
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