【ファーム情報】ロッテ・角中が満塁弾 ヤクルト・中村悠2安打 巨人・荒巻4安打、先発井上は6回11K
プロ野球のファーム・リーグは28日、東、中、西地区にファーム交流戦を合わせて計7試合が行われた。
東地区のヤクルトは楽天戦（森林どりスタジアム泉）に3―2。先発・高橋が3回3安打3奪三振無失点で、2番手の育成選手・佐藤が2回1安打2奪三振無失点で1勝目を挙げた。山野辺と沢井が2安打1打点、中村悠が2安打。楽天先発・藤井は6回6安打2失点で1敗目（2勝）。育成ドラフト2位・大坪（日本海・石川）が8回の3号2ランなど2安打を放った。
ロッテはオイシックス戦（ロッテ浦和）に7―2。角中が6回の1号満塁本塁打など2安打。愛斗が3安打2打点、ドラフト4位・桜井（昌平）が3安打を放った。先発・河村は6回5安打無失点で1勝目（1敗）。オイシックス先発・高野は4回2/3を7安打2失点で1敗目。園部が2安打をマーク。
中地区で西武は中日戦（ベルーナドーム）に2―1。先発・上田が6回6安打1失点で2勝目（1敗）を挙げた。4番手の羽田が1回無安打2奪三振無失点1セーブ目。佐藤太が2安打1打点、茶野が2安打。中日先発・涌井は5回4安打2失点で2敗目。育成選手の川上が2安打をマーク。
DeNAはハヤテ戦（バッティングパレス相石スタジアムひらつか）に3―2で逆転勝ち。先発のドラフト4位・片山（Honda）が5回3安打5奪三振1失点で1勝目。井上、育成選手の小針が2安打。ハヤテ先発・野里は5回6安打2失点で1敗目（1勝）を喫した。宮原が2回に1号ソロ。
西地区のソフトバンクはオリックス戦（タマホームスタジアム筑後）に9―0で完封勝利。先発・尾形が7回3安打無失点の好投で1勝目（1敗）を挙げた。育成選手の藤野が8回に1号ソロ、育成選手の佐藤が2安打2打点。オリックス先発・山口は1回1/3を2安打3失点で2敗目。打線は4安打に終わった。
広島は阪神戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に6―2。先発・玉村が7回4安打1失点で2勝目。堂林が3回に先制1号3ラン。末包が3安打2打点、育成ドラフト2位の岸本（四国・徳島）が、が3安打1打点だった。阪神先発・大竹は5回7安打5失点で2敗目（1勝）。
巨人は日本ハムとのファーム交流戦（鎌ケ谷）で15安打を放って10―1で大勝。荒巻が4安打3打点、ドラフト4位・皆川（中大）とドラフト5位・小浜（沖縄電力）が2安打1打点をマークした。先発・井上は6回7安打11奪三振無失点で2勝目。日本ハム先発・孫易磊は4回2/3を4安打8奪三振無失点で、2番手・堀が1回1/3を2安打1失点で1敗目（1勝）。進藤が9回の2号ソロなど2安打、有薗も2安打。