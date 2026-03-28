3月28日までに、インフルエンサーでYouTuberのいけちゃんが自身のYouTubeチャンネルを更新。1人で語る最新動画をアップし最近の本音を告白した。しかし、その発言に賛否が巻き起こっている。

「いけちゃんは、2019年からYouTube活動を開始。旅行やグルメ系の“ぼっち動画”が人気を博し、コアなファンを獲得していました。しかし2025年7月には、編集者・箕輪厚介氏との不倫が発覚し、その名がより広く知れ渡たりました。その後双方が謝罪。いけちゃんは一定期間の活動休止をしましたが、現在はYouTube活動を再開しています」（芸能ジャーナリスト）

今回の最新動画は『本日も昼過ぎに起床、半鬱で強制休暇15日目。最近の悩みなど色々話します〜！！』と題し投稿された。動画冒頭から表情が暗く、声のトーンも低い状態からスタートし、神妙な面持ちで口を開いた。

「『本来なら動画を撮るテンションではない』と明かし話し始めたいけちゃん。YouTubeを始め8年くらい経ち、心境の変化を語りながら『初めてモチベーションの危機にぶち当たる』と本音を明かしたのです。

動画中盤では、『やらかしてるから言い訳に聞こえるかな』と前置きし、「アスペルガー症候群」の特性を抱えていることを告白。人との噛み合わなさを感じていながらも、過去のネットの世界はそうした人に寛容だったと回想しました。しかし、今では倫理観やモラルを重視され、『何を喋ったらいいかわからなくなる』『自信を持って自分の発言ができなくなった』と、変化に戸惑う心境を語りました」（前出・芸能ジャーナリスト）

加えて、最近炎上したことも振り返ると、「正直私よりももっと強い人もいるのに、炎上するの私なんや」と感じた本音を吐露。「そんな言われるならもう発信したくない」とまで語ったのだ。

自信を喪失しているいけちゃん。そうした姿にコメント欄にはファンからの励ますメッセージも集まった。しかし、厳しい声も届いている。

《あなたの選んだ行動の結果です》

《自分の好き勝手したいというただのわがままにしか聞こえない》

彼女から漏れた本音には、賛否両論集まっている。こうした流れを前出の芸能ジャーナリストはこう指摘した。

「確かに、YouTubeやネット内では以前よりも厳しくモラルが問われているのは間違いないでしょう。しかしいけちゃんの場合は、やはり不倫騒動の代償が大きい。そもそもとして好感度が下がってしまい、厳しい目で見られがちです。自らの行動よりも世間の変化のせいにするような発言には、視聴者も違和感を覚えたのでしょうね」

今後も発信を続けるのか、あるいは別の道に転向するのか。彼女の動向に注目が集まる。