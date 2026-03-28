「ももクロはアイドル界の希望の光」Negiccoからストレス解消法伝授、ももクロ大暴れで感動の最終回！

「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークを楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。

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最終回となる3月28日（土）の放送では、前回に引き続き、新潟を拠点に活動するNegiccoのNao☆とMeguが登場。“薬味”ゲストとして呼ばれたアイドルの先輩・Negiccoがももクロの本音を引き出していく。

メニューは、前回に引き続き「ももクロ産ホンネ100％ねぎダレハンバーグ」。

まずは「ライブ当日の食事はどっち？ がっつり or あっさり」という質問から。迷わずあっさり派と回答したMeguは、「コーヒー1杯だけ」と笑顔で答える。同じくあっさり派の百田夏菜子も、「本番前は食べられないときがあるから、終わったあとにがっつり食べる」と賛同する。

一方、ライブ前だろうが関係なく、がっつり食べる派なのは佐々木彩夏と玉井詩織。佐々木は「いつもの食事をいつもどおりする。食べたいものを食べて、ご機嫌にライブをする」とマイペースに過ごしているとのこと。

「アイドルを長く続けるのに大切なのはどっち？ 変わらない or 変わり続ける」という質問に対して、「パフォーマンスの部分は向上していかなければいけない」（高城れに）、「みんなが好きになった瞬間の私たちが変わらないことも大事」（百田）と回答。ファンを大切にしているからこそ、真剣にアイドル論と向き合う6人だった。

最後のメニューは「ロングセラー！ももクロ流スタミナ無限メシ」。Nao☆とMeguが、実際に家でやっているストレス解消法を教えてくれることに。

Nao☆のストレス解消法は、溜め込んだストレスを叫びながらサンドバッグにパンチすること。スタジオで今溜まっているストレスを発散したいというNao☆は、衝撃の事実を告白する。

Nao☆に続き、ももクロも密かにメンバーに感じているストレスを発散していく。しかし、「年齢イジリばっかり！」と怒り爆発の高城に、百田、玉井、佐々木は「怖いよ〜」とおびえてしまう。

番組の最後には、『ももクロちゃんと！』の思い出を振り返っていく。

「あっという間だった」という5年半続いた番組への想いをそれぞれ伝えるなか、Negiccoからは「ももクロの4人がアイドル界の希望の光」と最高の誉め言葉が贈られ、喜ぶメンバーたち。

「続けているからこそ終わりもあるし、始まりもある。次の始まりを楽しみにしたい」という百田の言葉で、『ももクロちゃんと！』は幕を閉じた。