【NBA試合速報】2026年3月28日（土） ロサンゼルス・レイカーズ vs ブルックリン・ネッツ
ロサンゼルス・レイカーズ vs ブルックリン・ネッツ
日付：2026年3月28日（土）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 116 - 99 ブルックリン・ネッツ
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ブルックリン・ネッツがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし35-30で終了する。
第2クォーターはブルックリン・ネッツが試合を有利に運び61-59で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにブルックリン・ネッツがリードし85-84で終了する。
第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び116-99で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は26:04出場、8得点、0アシスト、3リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-28 14:15:06 更新