ロサンゼルス・レイカーズ vs ブルックリン・ネッツ

日付：2026年3月28日（土）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 116 - 99 ブルックリン・ネッツ

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ブルックリン・ネッツがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし35-30で終了する。

第2クォーターはブルックリン・ネッツが試合を有利に運び61-59で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにブルックリン・ネッツがリードし85-84で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び116-99で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は26:04出場、8得点、0アシスト、3リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-28 14:15:06 更新