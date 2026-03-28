「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースのアレックス・ベシア投手が同点の七回から登板。愛娘の死去を乗り越え、１回を無失点に抑えた。

ベシアの名前がコールされると本拠地は総立ちとなり大きな拍手がわき起こった。１死から安打を浴び、２死二塁のピンチを招いたが、最後はペルドモを詰まらせての二直に打ち取り無失点。ベシアは雄たけびをあげ、ベンチに戻る際には左胸をたたきながら天を指さした。左腕のグラブには死去した長女・スターリングちゃんの名前が刻まれていた。

ベシアは昨年のワールドシリーズを「深刻な家庭の事情」のため欠場。シリーズ中にはドジャースの選手だけでなく、ブルージェイズの救援陣も帽子にベシアの背番号５１を記して出場していた。終了後にベシアは自らのＳＮＳで生まれたばかりの長女・スターリングちゃんが１０月２６日に死去していたことを発表。「この困難な時期に理解と支えをくださったドジャースの皆さんに感謝します。野球界の仲間たちが私たちのもとに駆けつけてくれました。彼らなしでは、とても乗り越えられなかったと思います。ドジャースファンの皆さん、ブルージェイズ球団、そして全ての野球ファンの皆さん、愛とサポートを本当にありがとうございます」とメッセージをつづっていた。

スプリングトレーニングからチームに復帰し、ライブＢＰ後にうれし涙を流していたベシア。３連覇へブルペンに欠かせない男が、悲しみを乗り越えて復帰を果たした。