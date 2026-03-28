私立中学に入れた後も塾通いは続くって本当？学費＋塾代で年間いくら見積もっておけば安心？

私立中学に入っても塾通いが続く理由とは

私立中学は公立よりも教育環境が整っているため、「塾は不要」と思われがちですが、実際には多くの生徒が塾を併用しています。その理由の一つが進度の速さです。私立は独自カリキュラムで授業が進み、理解が追いつかない場合のフォローとして塾が必要になるケースがあります。

また、大学受験を見据えて早い段階から対策を始める家庭も多く、特に難関大学志望の場合は外部塾の活用が一般的です。さらに、学校の授業だけでは補えない演習量を確保する目的でも塾通いが続く傾向があります。



私立中学の年間学費の目安

私立中学の学費は学校によって差がありますが、一般的には年間で80万円～150万円程度が目安とされています。東京都によると、私立中学校の令和8年度初年度納付金は約105万円とされており、実際の水準感を把握する参考になります。この中には授業料のほか、施設費や教材費、行事費なども含まれます。

また、入学初年度は入学金（20万円～40万円程度）が加わるため、初年度の負担はさらに大きくなります。さらに制服代や通学費、部活動費などの付随費用も考慮する必要があり、トータルでは年間100万円を超えるケースが多いのが実情です。



塾代はいくらかかる？ 中学生のリアルな費用感

私立中学生の塾代は通う塾の種類や頻度によって大きく異なりますが、文部科学省によると、私立中学に通う児童の学習塾費の平均は約17万円でした。集団塾であれば比較的安価に抑えられますが、個別指導や難関大学対策塾になると費用は高くなります。

また、季節講習（夏期・冬期など）には別途数万円から十数万円が必要になることも多く、年間総額は想定以上に膨らみがちです。特に中3以降は受験対策で費用が増える傾向にあるため、余裕を持った資金計画が重要です。

加えて、近年はオンライン塾や映像授業など選択肢も増えており、家庭ごとに最適な学習スタイルを選べる時代になっています。

ただし、費用が抑えられる一方で自己管理能力も求められるため、子どもの性格や学習習慣に合わせた選択が重要です。こうした多様な選択肢を踏まえ、無理のない範囲で継続できる教育投資を考えることが、長期的な成果につながります。



学費＋塾代の合計はいくら？ 安心できる目安

私立中学の学費と塾代を合わせると、年間でおおよそ120万円～200万円程度を見込んでおくと安心です。学費が高めの学校や、個別指導塾を利用する場合は200万円を超えるケースもあります。

加えて、予備費として10万円～20万円程度を見積もっておくと、急な出費にも対応しやすくなります。教育費は長期的な支出となるため、家計全体のバランスを見ながら無理のない範囲で準備することが大切です。



私立中学進学後も見据えた資金計画が重要

私立中学に進学しても塾通いが続くケースは珍しくなく、学費と塾代を合わせると年間100万円を大きく超えることが一般的です。特に大学受験を見据えた場合、塾の必要性はさらに高まります。

入学前に「塾なしでも大丈夫」と考えるのではなく、継続的な教育費を前提に資金計画を立てておくことが重要です。余裕を持った準備が、子どもの学習環境を安定させることにつながります。



出典

東京都 令和8年度 東京都内私立中学校の学費の状況について

文部科学省 令和5年度子供の学習費調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー