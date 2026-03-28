【風、薫る 初回あらすじ】“看護の道を切り拓いた2人の女性の物語”開幕
【モデルプレス＝2026/03/28】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第1話が、3月30日に放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
明治15年、栃木県那須地域の村で一ノ瀬りん（見上愛）は母の美津（水野美紀）、妹の安（早坂美海）、そして、元家老の父・信右衛門（北村一輝）とつましいながらも幸せな日々を送っていた。
ある日、幼なじみの虎太郎（小林虎之介）から思いもよらない知らせが。一方、東京では、身寄りがない大家直美（上坂樹里）がマッチ工場で働きながら、なんとか日々の暮らしを立てていたが…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第1話／3月30日（月）放送
明治15年、栃木県那須地域の村で一ノ瀬りん（見上愛）は母の美津（水野美紀）、妹の安（早坂美海）、そして、元家老の父・信右衛門（北村一輝）とつましいながらも幸せな日々を送っていた。
ある日、幼なじみの虎太郎（小林虎之介）から思いもよらない知らせが。一方、東京では、身寄りがない大家直美（上坂樹里）がマッチ工場で働きながら、なんとか日々の暮らしを立てていたが…。
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