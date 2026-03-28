「ソフトバンク−日本ハム」（２７日、みずほペイペイドーム）

元乃木坂４６で女優の齋藤飛鳥が始球式に登場。豪快なフォームが大きな反響を呼んだ。

ソフトバンクのＣＭに出演している齋藤。ソフトバンクのＣＭでお馴染みの犬の「お父さん」ぬいぐるみを抱えてマウンドへ。２つのお団子髪にピンクのグローブ、「ＡＳＵＫＡ」と、「さいとう」を意味する背番号「３１０」が記されたソフトバンクのユニホーム姿で登場。マウンドでは豪快に振りかぶって、少しトルネード気味に上半身を捻って投じた１球はワンバウンドで捕手のミットに収まり、愛らしい笑顔を弾けさせた。

ＳＮＳなどでは「顔ちっちゃ」、「表情もたまらなく可愛すぎる」、「顔の大きさが野球ボールだった」、「トルネード投法クセ強ｗ」、「めちゃくちゃリリースポイントよくて草ｗｗｗ」、「ビビるくらい顔が小さい」、「顔小さすぎて野球ボール１個でだいたい隠れそう」、「肩回りが柔らかいのかテークバックのしなりが凄いわ」と驚きの声が寄せられていた。