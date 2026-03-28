「ソフトバンク６−５日本ハム」（２７日、みずほペイペイドーム）

日本ハム・新庄監督は笑みを浮かべながら引き揚げてきた。「悔しい！」。第一声で甲高く叫んで笑わせた後「でも、いいゲームでした」とすがすがしく振り返った。壮絶なシーソーゲームの末に逆転負け。３年連続の開幕戦勝利はかなわずとも、王者とがっぷり渡り合った。

初回にいきなりの先制パンチを浴びせた。無死一塁から清宮幸が右越えに先制２ラン。２死後、万波も左越えソロを運んだ。開幕戦初回のアベック弾。元同僚の上沢の出ばなを痛烈にくじいた。

清宮幸は右肘関節炎での離脱、万波は不調による２軍調整からともに２２日に１軍に合流したばかり。信頼して開幕スタメンに起用した指揮官は「鎌ケ谷の子を全部呼べばよかった」と冗談めかしつつ、水谷も含めた開幕戦の緊張を感じさせないアーチ競演に「みんなすごいね。今の子はすごいです」と感嘆した。

自身２年連続の開幕弾となった清宮幸は「どんな展開でも諦めずに向かっていけると思う。それだけみんな振れている」とチームの地力に手応え。ソフトバンクの強さを認めたうえで「まだ始まったばかり」と前を向いた。再び激しい優勝争いを予感させる宿敵との初戦を終え「今シーズンはこういう戦いはずっとあると思います。勝ったり負けたりで。明日はこの逆になるように」と雪辱を誓った新庄監督。１０年ぶりの頂点へ、王者打倒は必須。達を先発に立てる２戦目で、まずは今季の１勝目をもぎとる。