ロサンゼルス・ドジャースの公式インスタグラムが2026年3月27日（日本時間）、大谷翔平選手（31）や、佐々木朗希投手（24）、山本由伸投手（27）をはじめとするドジャースの選手たちの私服姿を公開した。

佐々木朗希、「Calvin Klein」ロゴ入りTシャツで

球団公式インスタグラムは「＃OpeningDayLA fits.」とメッセージを添えて、大谷選手や佐々木投手ら選手たちが球場入りするところをとらえた私服ショット20枚を投稿した。別の投稿では山本投手のショットもあった。

インスタグラムに投稿された写真のうち、大谷選手は胸ポケットのある白いTシャツに、インディゴのデニムを着用。デニムのポケットには手を入れ、おなじみとなったキャップのツバを後ろ向きにかぶり、真剣な表情を見せていた。

佐々木投手は、「Calvin Klein」のロゴ入りの白いTシャツに淡いブルーのデニムを着用していた。山本投手は、黒いジャケットに、ベージュのパンツをあわせたコーデ。襟元にはネックレスも見え、サングラスをかけた姿だった。

ロサンゼルス・ドジャースは3月27日（日本時間）、開幕戦でアリゾナ・ダイヤモンドバックスと対戦。ドジャースが8-2で勝利した。先発の山本投手が6回5安打2失点の好投で、2年連続で開幕戦の勝利投手となった。1番・DHで出場した大谷選手は3打数1安打だった。