季節の変わり目に使える、定番のアウターを使った春ファッションのアイデアを紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色などのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。ここでは、約10年前に購入したというGAPのミリタリージャケットを使った着まわしコーデを解説してもらいます。

コーデ1：辛口アウターで大人にちょうどいい甘さに

私は、値段に関わらずひとつのアイテムを長く着るタイプで、ワードローブの多くが数年以上愛用しているものです。なかでも約10年前に購入したこのGAPのミリタリージャケットは、春になると必ず出番がくる頼れる一着。もう少し暖かくなったら、ノースリーブのワンピースにさらっと羽織るのが定番です。

この日のコーディネートは衿つきトップスのレイヤードでトレンドを意識。ふんわりしたスカートも、ミリタリージャケットを合わせることで甘さが抑えられ、ほどよいカジュアル感に仕上がります。バッグは黄色にしてコントラストをつけました。

＜着用アイテム＞

・ジャケット：GAP

・ポロニット：無印良品

・中に着た衿つきトップス：6（ロク）

・スカート：マルニ

・バッグ：エルエルビーン

・スニーカー：コンバース

コーデ2：アウターで淡色コーデを引き締めて

淡く明るいトーンの服は春らしさが高まる一方、膨張して見えがち。そんなときにも、シャープなミリタリージャケットが役立ちます。

バッグと靴も少しだけ暗めの色にしてコーディネート全体を引き締めました。

＜着用アイテム＞

・ジャケット：GAP（着まわし）

・カーディガン：無印良品

・デニムパンツ：ウォードブルー

・バッグ：コーチ

・手に持ったストール：スケップ

・サンダル：ビルケンシュトック

コーデ3：地味色コーデもスタイリッシュに仕上がる

グレイッシュなカーキのミリタリージャケットは、定番のグレーのパンツとも自然になじみます。

上下ともに色みが控えめなので、スカーフに鮮やかな色を取り入れて少し華やかさをプラスしました。

＜着用アイテム＞

・ジャケット：GAP（着まわし）

・パンツ→ユニクロ（タックワイドパンツ Lサイズ ￥3990）

・バッグ：ポーター

・手に持ったストール：エルメス

・スニーカー：オニツカタイガー

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください