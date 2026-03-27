50代、10年愛用している「GAPの春アウター」。流行に左右されない着まわし3コーデ
季節の変わり目に使える、定番のアウターを使った春ファッションのアイデアを紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色などのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。ここでは、約10年前に購入したというGAPのミリタリージャケットを使った着まわしコーデを解説してもらいます。
コーデ1：辛口アウターで大人にちょうどいい甘さに
私は、値段に関わらずひとつのアイテムを長く着るタイプで、ワードローブの多くが数年以上愛用しているものです。なかでも約10年前に購入したこのGAPのミリタリージャケットは、春になると必ず出番がくる頼れる一着。もう少し暖かくなったら、ノースリーブのワンピースにさらっと羽織るのが定番です。
この日のコーディネートは衿つきトップスのレイヤードでトレンドを意識。ふんわりしたスカートも、ミリタリージャケットを合わせることで甘さが抑えられ、ほどよいカジュアル感に仕上がります。バッグは黄色にしてコントラストをつけました。
＜着用アイテム＞
・ジャケット：GAP
・ポロニット：無印良品
・中に着た衿つきトップス：6（ロク）
・スカート：マルニ
・バッグ：エルエルビーン
・スニーカー：コンバース
コーデ2：アウターで淡色コーデを引き締めて
淡く明るいトーンの服は春らしさが高まる一方、膨張して見えがち。そんなときにも、シャープなミリタリージャケットが役立ちます。
バッグと靴も少しだけ暗めの色にしてコーディネート全体を引き締めました。
＜着用アイテム＞
・ジャケット：GAP（着まわし）
・カーディガン：無印良品
・デニムパンツ：ウォードブルー
・バッグ：コーチ
・手に持ったストール：スケップ
・サンダル：ビルケンシュトック
コーデ3：地味色コーデもスタイリッシュに仕上がる
グレイッシュなカーキのミリタリージャケットは、定番のグレーのパンツとも自然になじみます。
上下ともに色みが控えめなので、スカーフに鮮やかな色を取り入れて少し華やかさをプラスしました。
＜着用アイテム＞
・ジャケット：GAP（着まわし）
・パンツ→ユニクロ（タックワイドパンツ Lサイズ ￥3990）
・バッグ：ポーター
・手に持ったストール：エルメス
・スニーカー：オニツカタイガー
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください