ESSE読者組織「ベストフレンズ101」のなかでも、無印良品を愛してやまない“ムジラー”が、本当に癒やされる「香りアイテム」を厳選。空間を彩るアロマから、ひとり時間を楽しむお香まで、インテリアになじむデザインと心地よい香りの魅力を、愛用者のリアルな口コミとともに4つ紹介します。

1：優しい香りと炎で夜のリラックスタイムに最適

無印良品の『フレグランスキャンドル シトラス』は、植物性のワックスに、精油をブレンド。

「器のかわいさに引かれて購入しましたが、おだやかで優しいシトラスの香りがお気に入り。とってもリラックスできます」（大森智美さん）

・フレグランスキャンドル シトラス M／約350g 燃焼時間の目安約10時間 ￥1290、S／約160g 燃焼時間の目安約6時間 ￥790

2：ひと息つきたいときにぴったり。落ちつく大人の香り

『お香 ウッディアンバー』は、スパイシーで複雑な香りのスティックタイプのお香。

「家事がひと区切りついたときやリラックスしたいときに、この香りをたいて癒やされています」（yukariさん）

・お香 ウッディアンバー 12本入り スティックタイプ 燃焼時間の目安約10分 ￥490

3：香りの豊富さがうれしい、くつろぎアロマ

『エッセンシャルオイル くつろぎブレンド フローラル』と『アロマストーン』は、アロマストーンに直接エッセンシャルオイルをしみ込ませて使用。

「電気を使わないので、寝室でも安心して使えます」（yukariさん）。

「オイルは気分で選べて楽しい」（高橋香織さん）

・エッセンシャルオイル くつろぎブレンド フローラル 10ml ￥1790

・アロマストーン 皿つき・白 ストーン 約直径6.5cm×高さ3cm トレー約直径6.3cm×高さ0.5cm ￥990

4：ハーブのさわやかな香りで空間が一気に華やぐ

『インテリアフレグランスオイル グリーン』と『ラタンスティック』で、若々しい草花とハーブの華やかな香り。

「さわやかな香りで、わが家ではトイレ用にリピ買い。ボトルについたシールをはがせば、インテリアとしてもおしゃれです」（大森智美さん）

・インテリアフレグランスオイル グリーン 200ml ￥2290

・ラタンスティック 200ml用 6本入り ￥390

※この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年1月6日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください

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