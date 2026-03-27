リアルで見るとイメージ変わる可能性も大？

日野自動車は2026年3月26日、企業ロゴのデザインを4月から変更すると発表しました。

現行のロゴは1994年に制定されており、約32年ぶりの更新となります。

【なるほど…】これが新旧ロゴデザインの違いです（画像）

コーポレートアイデンティティ（CI）のモチーフである「HINO」の「H」のデザインはそのままに、立体感を表現する細かな線をなくし、平面的でシンプルなデザインに変更します。これは視認性を改善し、スマートフォンなどでも確認しやすくするためです。

また、「日野自動車株式会社」や「Hino Motors, Ltd.」などの企業ロゴも、CIに合わせて若干の変更が加えられています。

さらに、看板やパワーポイントのテンプレートでは、日野のブランドカラーであるHINOレッドがより強調されるデザインを採用します。

日野自動車と三菱ふそうトラック・バスの経営統合に伴い設立された「ARCHION（アーチオン）」も赤をブランドカラーとして採用しており、統一感のある色使いにすることで、グループとしての一体感を示しています。

ただ、日野自動車が公開したロゴ変更に関する資料に関してSNSでは「コーポレートロゴを32年ぶりに改定 サイゼリヤの間違い探しかよ！」「マーク、変える意味ある？ 変わった事に気づかねー」「素人では気づかない」といった意見もありました。ちなみに、サイゼリアの間違い探しは難易度が高いことで有名です。とはいえ、平面的なデザインは実際に看板などで目にすると印象が大きく変わることも多く、今回もその可能性はあります。

なお、車両のフロントグリルなどに取り付けられている立体的なエンブレムについては、変更の予定はありません。ロゴデザインの切り替えは、4月1日から順次行われます。