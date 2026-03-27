殺害された1974年当時のバーバラ・ウォルドマンさん/Courtesy Marla Waldman

（CNN）マーラ・ウォルドマン・コンさんは家族旅行で訪れた米ミズーリ州オザーク湖のプールサイドでくつろいでいたとき、ニューヨークの捜査員から電話を受けた。そして何十年も待ちわびていた言葉を耳にした。「一致した」。

その知らせは、1974年1月11日にニューヨーク州ロングアイランドの自宅で殺害されたマーラさんの母バーバラさんの殺人事件に関するものだった。50年を経て、警察は犯行現場のDNAが、同時期に近所に住んでいた男のものと一致したことを確認した。

マーラさんと2人の弟、ラリーさん、エリックさんは、母親が31歳で亡くなったとき、それぞれ7歳、6歳、5歳だった。

遺体を発見したのは、末っ子のエリックさんだった。幼稚園からスクールバスで自宅に帰ってきた際、バラ模様のバスローブ姿で2階の床に倒れている母親を見つけた。両手を後ろ手に縛られ、口に枕カバーを押し込まれていたという。ナッソー郡警察は、バーバラさんが頭を撃たれて死亡したと判断した。

「5歳のときに母を見つけて以来、その光景がずっと頭にある。死ぬまで消えないと思う」とエリックさんは語った。

近隣住民は、殺人があった日に家の近くを歩く人物を目撃していた。警察はファーで縁取られたフード付きの厚手の上着を着た男の似顔絵を作成したが、それだけでは足りなかった。容疑者は特定できず、事件は未解決となった。

母親の死後、子どもたちはできる限り普通の生活を送ろうとした。地元で歯科医をしていた父親のジェリーさんは6カ月後に再婚し、子どもたちはその女性を継母として受け入れた。

だが成長するにつれ、子どもたちは母親や、母親に何が起きたのかについて、ますます考えるようになっていった。

そしてマーラさんは妊娠をきっかけに父親を問いただしたという。

「私はあきらめない」

近所の人や親族の中には、父親が妻の殺害に関与していたのではないかといぶかる人もいた。再婚が早かったため「印象はよくなかった」とエリックさんは語る。だがDNA照合技術が進歩しつつあった2004年、警察によると、父親は捜査員に自分の遺伝情報を採取した検体を提出。容疑者から外れた。その数年後、妻を殺したのが誰かを知ることなく、父親は亡くなった。

大きな突破口になるかもしれないと思ったのは、22年12月のことだ。連続殺人犯リチャード・コッティンガム受刑者が、1960年代後半から70年代初頭にかけてロングアイランドで女性5人を殺害したと認めたときだった。母親の事件と同時期かつ同地域だったことから、親族からの「電話が鳴りっぱなしだった」とマーラさんは振り返る。マーラさんたちが捜査員と地区検事に連絡したことがきっかけで母親の事件捜査は再開され、犯行現場の証拠から完全なDNAプロファイルが採取された。

DNAはコッティンガム受刑者のものとは一致しなかったが、マーラさんはくじけなかった。より高度なDNA技術を利用するためにナッソー郡警察に連邦捜査局（FBI）の協力を得られるよう求めたのだ。「私はあきらめない」。マーラさんはそう言ったことを覚えている。「そんなことは絶対にない」

最終的にFBIは事件の引き受けに同意し、遺伝子系図調査による容疑者の絞り込みに乗り出した。

捜査が再開されてから1年半後、マーラさんは人生を変える電話を受けた。DNAが一致したと警察は告げた。

その人物はトマス・ジェネラジオ氏と特定された。ジェネラジオ氏はバーバラさんが殺害された当時、同じ地域に住んでいた。警察によると、ジェネラジオ氏は1974年当時の事件記録には記載されていなかったが、過去に暴行と盗難郵便物所持で逮捕されていた。2004年にがんにより57歳で死亡したという。

だがマーラさんは警察から、DNAのつながりだけでは事件を終結させるのに十分ではないと告げられた。ナッソー郡警察はCNNに対し、「DNAだけでは必ずしも相当な理由を構成するとは限らない。さらなる捜査が必要になる場合もある」と説明した。

「取りつかれた」

マーラさんはさらに食い下がった。似顔絵の男との関連を証明しようと、ジェネラジオ氏が住んでいた場所や、仕事場を調べ、地元の記録を掘り起こし、家族に連絡を取るなど、母親を殺したのが本当にこの男だと捜査員が確認する助けになりそうなものすべてを探った。マーラさんの大きなホワイトボードは、数え切れないほどの会話から得た名前や日付、場所、メモで埋め尽くされた。

何カ月にもわたり、マーラさんはジェネラジオ氏の子どもたち数人と話をした。その中には父親に会ったことがないという人もいたという。マーラさんの調査が進展したのは、ジェネラジオ氏の娘の1人とつながってからだった。

ジェネラジオ氏の娘は、父親の写真数枚を送ってくれた。その中には、1974年当時の似顔絵に描かれたものと驚くほどよく似た、ファーの縁取りがある襟付きのコートを着た写真もあった。この写真はジェネラジオ氏と、犯行現場から歩き去るところを目撃された人物を結び付ける重要な証拠になった。

最終的に警察は今月、DNAや聞き取り、写真などから得られた証拠を総合してバーバラさん殺害の責任がジェネラジオ氏にあると発表した。発生から実に52年あまりを経て事件は終結した。

エリックさんとマーラさんは、母親の事件解決が、大切な人に何が起きたのかが判明するのを待ち続けているほかの家族を奮い立たせることを願っている。

「どんな殺人事件にも答えはある」とマーラさんは語った。「誰かが何かを知っている。私は本当にそう信じている」