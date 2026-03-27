ボーイズグループのメンバーをパーソナルで深掘りする“読むボーイズマガジン”ことロングインタビュー集『BOYS AND READ』の第2号が3月27日に発売となる。同号の表紙巻頭は、４月22日に8枚目のシングル「PULSE」をリリースするINIより西洸人だ。

グループ最年長メンバーにして、多くのアーティストやダンサーからもリスペクトされている西は、INIが始動する2021年以前から、数々のダンスコンテストでタイトルを獲得し、SHINeeのテミン、三浦大知、ちゃんみならのバックダンサーとして活躍していた。海上自衛隊の父親のもと、厳しく育てられた西が、なぜダンスに目覚めたのか。ダンサーとして名を馳せていたのに、なぜアイドルグループのオーディションに挑戦したのか。西の核が1万6千字のインタビューで紐解かれる。

バックカバーは、2025年リリースの「イイじゃん」が『日本レコード大賞』優秀作品賞を受賞したほか、“ビジュイイじゃん”が『新語・流行語大賞』にノミネート、『紅白歌合戦』出場、『春の選抜高校野球2026』の入場行進曲に決定など、勢いの止まらないM!LKの最年少メンバー、曽野舜太だ。こちらも同じく、1万６千字で生い立ちからパーソナルが深掘りされた。

そのほか、DXTEENの寺尾香信、ONE N’ ONLYのHAYATOなど、注目のボイーズグルプメンバーが登場。ロングインタビューおよび撮り下ろし撮影が届けられる。

■読むボーイズマガジン『BOYS AND READ 002』

2026年3月27日(金)発売

定価\ 1,540(税込)

●cover

西 洸人(INI)

●back cover

曽野舜太(M!LK)

●interview

寺尾香信(DXTEEN)

HAYATO(ONE N’ ONLY)

冨田侑暉(龍宮城)

八村倫太郎(WATWING)

古瀬直輝(OCTPATH)

中村竜大(LIL LEAGUE)

YUHI(THE JET BOY BANGERZ)