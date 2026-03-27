米の投球分析家が称えたスプリット

【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発登板した。6回を投げて5安打2失点、無四球6奪三振の好投で2年連続の開幕戦白星をあげた。打者の手元で鋭く落ちるスプリットが効果的に決まり、米の専門家も“魔球”の切れ味を称賛した。

昨季に続き大役を託された山本が初回からその価値を証明した。先頭のケテル・マルテ内野手を92マイル（約148.06キロ）のスプリットで空振り三振。鋭く落ちる変化球で、2026年“最初のアウト”を奪った。4回に2点を先制されたが、5回と6回は2イニング連続で3者凡退。中盤以降は相手に流れを渡さなかった。

「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏は、自身のX（旧ツイッター）で、スプリットでマルテを空振り三振に仕留めた場面を公開。「ヤバい92マイルのスプリット」とテキストを添えて、打者の手元で急速に落下する“伝家の宝刀”を絶賛した。

SNSでは「超一流でも打てねえわ」「エグすぎる」「天下一品のスプリット」「えげつないな」「あそこに投げれるのはマジで最強」などの称賛の声が並んだ。ドジャース3年目の山本が、エースに相応しい投球で最高のスタートを切った。（Full-Count編集部）