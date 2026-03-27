ビームスが『POP YOURS』を今年もサポート｜LANA×Elle Teresaによるオリジナル楽曲も

ビームス（BEAMS）が、2026年4月3日（金）〜5日（日）に幕張メッセ国際展示場1〜6ホールで開催されるヒップホップフェス『POP YOURS（ポップユアーズ）』を、昨年に続きサポートすることを発表した。

会場内には、ビームスが展開するブランド〈FUTURE ARCHIVE（フューチャー アーカイブ）〉がプロデュースする特設ブースが登場する。

また、今年は新たにプリクラ機も導入。〈FUTURE ARCHIVE〉公式インスタグラムアカウントをフォローすることで、誰でも無料で体験することができる特別なコンテンツとなっている。〈FUTURE ARCHIVE〉と『POP YOURS』のロゴを配置した限定フレームでの撮影が楽しめる。

さらに撮影後、画面上で「当たり」が表示された来場者には、〈FUTURE ARCHIVE〉と親交の深いアーティストたちがデザインを手がけた「会場限定特製手ぬぐい」をプレゼントする。※手ぬぐいは数量限定

なお、4月3日（金）［DAY 1］のヘッドライナーを務めるLANA（ラナ）とElle Teresa（エル・テレサ）によるPOP YOURS オリジナル楽曲「こんな日は」も3月18日（水）にリリースされた。プロデュースはPOP YOURS企画のLEX ＆ LANA（レックス＆ラナ）の「明るい部屋」も手がけた、STUTS ＆ ZOT on the WAVE（スタッツ・アンド・ゾット・オン・ザ・ウェーブ）。華やかさとエモーショナルさを兼ね備えたトラックとなっており、フェス本番に向けた盛り上がりは一層高まりそうだ。

【会場限定特製手ぬぐい 参加アーティスト】

itsuki

東京周辺を拠点とするタトゥーアーティスト/デザイナー。独学でタトゥーアーティストとしての活動を始め、2024年クリエイティブスタジオ「XoGul Studio」を設立。韓国を拠点に活動するTEENAGENINJACLUBのメンバー。

Instagram：@_ltsuki

AsahiNa

東京都在住のビジュアルアーティスト。2000年生まれ、山梨県出身。

AsahiNaは、現在あるテクノロジーや最先端のものを自己の感性と掛け合わせ、新しいものを創造する。生まれ育った故郷の豊かな自然に魅了され、日常の中にある水や花、光、ガラスを3D技術で表現し、幻想的なデジタルワールドに昇華している。その姿勢や作品スタイルが国内外で評価され、様々なアパレルブランドとのコラボレーションや、音楽アーティストのアートワークを手がける他、近年では109やHEP FIVEなどの商業施設のキービジュアルも手がける。

Instagram：@asahina___

YAMEPI(C)

特徴的なラインによって生み出される無数のキャラクター・BOYS(R)と細部まで練り上げられた独自の世界観を武器に、国内外で熱烈な支持を受けるアーティスト。名だたるブランドや企業とのコラボレーションを重ね、今や東京のカルチャーシーンにおけるアイコン的存在。アートの分野だけに留まらず、クリエイティブクルー・COMET(C)のリーダー、ブランド・\AM(R)のディレクター、CCSTORE・オーナーという顔も持ち合わせるほか、モデル業もこなすなど活躍の場は多岐にわたる。

Instagram：@yamepi_01

Ray furuichi

1998年、神奈川県生まれ。2020年美容室兼アトリエ「CRIB」をオープン。2022年「CRIB」閉店と同年の7月に画家としての活動開始。2023年にCzech, pragueにて初海外個展「born」を開催。2025年の個展にて、7歳の時に描いた鬼の絵からインスパイアを受けたシグネイチャーモデル「Oni baby」を発表。アパレルブランドやカーレーベル、音楽アーティストのアルバムジャケットを手がけるなど、Painter兼Tattooerとして精力的に活動中。

【『POP YOURS』開催概要】

日時：2026年4月3日（金）〜5日（日）開場 9:30 / 開演 11:00（予定）会場：幕張メッセ国際展示場 1-6 ホール（千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）主催：SPACE SHAWER NETWORK公式サイト：https://popyours.jp/makuhari2026