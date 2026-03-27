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M2. Like
M3. Perfect
M4. Hands Up
M5. Adolescence
M6. Sweet
M7. Sugar Noise
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M11. Hello Tomorrow
M12. Wild
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M14. Present
M15. ¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
M16. Mind Blaster
M17. Lip Service
M18. Run
M19. OCTAVE
-Encore-
EC1. Steppin'!!!
EC2. our Good Time
EC3. FUN
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M4. Hands Up
M5. Adolescence
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M7. Sugar Noise
M8. Carnival
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M16. Mind Blaster
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¢¡9th single¡ØSteppin!!!¡¿¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¤Þ¤Þ¡Ù
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¢¡Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØOCTPATH 2nd JAPAN TOUR -Ice Cream-¡Ù
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