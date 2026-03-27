本拠地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦に8-2で快勝した。今オフに4年2億4000万ドル（約380億円＝契約当時）の大型契約を結んでドジャース入りしたカイル・タッカー外野手は4打数1安打1打点。試合後、米放送局のインタビューで3連覇を目指すチームでの好スタートを振り返った。

ドジャースは4回、開幕投手を務めた山本がペルドモに2ランを浴びて先制を許すも、5回にパヘスの3ラン、スミスの適時内野安打で4-2と逆転に成功した。山本が6回5安打6奪三振で2失点と試合を作ると、7回には死球で出塁した大谷を一塁に置き、タッカーが右中間を破る適時二塁打。移籍後初安打で貴重な追加点をもたらした。この回も一挙4得点で勝負あり。救援陣も3投手がゼロを重ねた。

試合後、米放送局「NBCスポーツ」のインタビューに応じたタッカー。2連覇中の名門のユニホームに袖を通した感想を聞かれると「素晴らしい気分だ。今年の終わりには3連覇になっていれば嬉しい。いいスタートが切れたし、ファンのサポートは信じられないほど。ソールドアウトだったしね。全力で応援してくれる彼らのために、僕たちも出来る限り多く勝てるよう全力を尽くすよ」と感謝した。

アストロズ、カブスと強豪の主軸として活躍してきた29歳。「どの都市もどのチームもユニーク。全く同じチームはない。これまで信じられないような素晴らしい選手たちとプレーしてきたし、ここもまたそうしたチームの一つ。このロースターには驚異的な選手がいるし、彼らは素晴らしい人間でもある」とスター揃いのチームを評した。

インタビュアーから「このクラブハウスにはオオタニやベッツ、フリーマンのような将来の殿堂入り候補がいて、昨年のポストシーズンで活躍したヤマモトのような選手もいる。他と比較して、ここは一段上のレベルにあるのでは？」と問われたタッカーは「ここのオーナー陣とフロントオフィスは、このロースターを作り上げるという素晴らしい仕事をしている」と返し、こう続けた。

「彼らが自分たちの役割を果たしてくれたので、今度は私たちがフィールドに出て、自分たちの役割を果たす番。どの試合もただ与えられるものではなく、自分たちで1試合1試合勝ち取っていかないといけない。だからこれからもできるだけ多くの試合に勝てるように懸命に努力し、プレーし続けていくだけさ」。3連覇に向け、慢心はなさそうだ。



（THE ANSWER編集部）