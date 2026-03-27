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マンション購入を検討する際、「新築が良いのか、それとも中古が良いのか」「中古なら築何年がベストなのか」と悩む人は多いはずです。

今回は、らくだ不動産のエージェントである山本直彌さんと鈴木成禎さんが、マンション購入における「正解の築年数」と、古い物件を買う際の「限界年数」、そして失敗しないための見極め方について解説します。



◾️目的別で変わる！「正解の築年数」

マンションの最適な築年数は、購入の「目的」によって大きく2つに分かれるといいます。

1. 「資産価値」や「安心・長く住むこと」を重視するなら「築15年」

将来高く売りたいという資産価値重視の方や、長く安心して住みたいという方には、「築15年程度」の物件がおすすめだと言います。

その最大の理由は、「1回目の大規模修繕工事が終わっている（または直前である）ため、管理組合の運営状況が可視化されているから」です。修繕積立金が計画通りに貯まっているか、工事が適切に行われているかという「管理の実績」を確認できるのが築15年前後の強みです。

2. 「価格・予算」を重視するなら「築20年超」

とにかく予算を抑えたい、あるいは自分好みにフルリノベーションしたいという場合は、「築20年～25年」の物件が狙い目です。この築年数になると、新築時のプレミアム価格が完全に剥がれ落ち、価格の下落が底を打つため、割安で購入できるメリットがあります。



◾️プロが警告するマンションの「限界年数」は？

では、古ければ古いほど安いとはいえ、一体「築何年」までが許容範囲なのでしょうか。



プロが「ここが限界のライン」として挙げるのが、1981年（昭和56年）6月という基準です。



この時期を境に建築基準法が改正され、「旧耐震基準」から「新耐震基準」へと移行しています。旧耐震基準の物件は、大地震時の倒壊リスクが懸念されるだけでなく、住宅ローン控除が受けられなかったり、金融機関のローン審査自体が通りにくかったりするデメリットがあります。そのため、「新耐震基準であること（築40年ちょっとまで）」が一つの明確な限界年数となります。

◾️築古マンションを買う際の「3つの見極め方」

限界年数以内であっても、古いマンションを買う際には以下のポイントを必ず確認する必要があります。

• 修繕積立金の状況： 安すぎる積立金は、将来の修繕資金不足や一時金徴収のリスク（スラム化の危機）を抱えている可能性があります。

• 長期修繕計画の有無： 計画的に修繕が行われているか、将来の計画が現実的かを確認することが必須です。

• 配管の状況： 築20年を超える物件では、見えない部分の「配管（給排水管）」が劣化している可能性があるため、過去の交換履歴や今後の交換が可能かを確認することが重要です。



【まとめ】

マンション購入において、「新築」や「築浅」だけが正解ではありません。予算や目的に合わせて「築15年」や「築20年超」を賢く選び、新耐震基準などの「限界ライン」と「管理状況」をしっかりと見極めることが、後悔しない家探しの秘訣です。

らくだ不動産株式会社では、山本さんや鈴木さんをはじめとする経験豊富なエージェントが、物件の表面的な価格だけでなく、管理組合の状況や修繕計画まで踏み込んだプロの視点で、あなたのマンション選びをサポートします。築古マンションの購入に不安がある方は、ぜひ一度ご相談してみてはいかがでしょうか。