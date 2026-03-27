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3月31日をもって25周年を迎える大阪のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJ）」（大阪市此花区）。それを記念し、新ステージ『クロミ・ライブ ～ Discover Me Discover U!!! ～』が登場する。



2026年3月27日から始まる同ショーが、プレス向けに先行公開された。



ニューヨーク・エリアで開催されるこのステージは、サンリオの人気キャラクターであるクロミとマイメロディが出演する参加型ライブショーである。ショーはDJバクによる前説からスタートし、クロミがオーディションで集めたというバンドメンバーの紹介や、応援グッズであるタオルやTシャツの使い方がレクチャーされる。



その後、ロックな衣装を身にまとったクロミが登場。生バンドの演奏に合わせて、エネルギッシュなパフォーマンスを披露し、会場を一気に盛り上げた。中盤にはマイメロディも加わり、黒を基調としたロックテイストの新たなファッションで観客を魅了する。



さらに本ショー最大の特徴となるのが、観客参加型の即興ライブコーナーだ。出演者が観客に質問を問いかけ、その回答をもとに即興で楽曲を構成。アカペラハーモニーとラップを組み合わせたパフォーマンスが展開され、会場の一体感を生み出していた。



今年は同一ステージにて午後から『アルティメット・ブルース・バッシュ』も開催される。



クロミとマイメロディ、そして実力派バンドが織りなす本作は、観客参加型エンターテイメントとして新たな進化を見せている。『クロミ・ライブ ～ Discover Me Discover U!!! ～』は、2026年3月27日より一般公開される。USJの25周年を彩る新たなステージとして、注目を集めそうだ。