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【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが「仕事復帰後も母乳育児を続ける方法」と題した動画を公開した。

動画では、産後8週間という早期に仕事復帰する母親が、母乳育児をどのように継続できるかについて、12人の出産経験を持つ助産師HISAKOさんが自身の経験を交えながら解説。完全母乳に固執せず、昼間はミルク、夜間は母乳という「メリハリのある母乳育児」を提案している。

まずHISAKOさんは、仕事復帰後の母乳育児の方法として、保育園に冷凍した母乳を持参する「冷凍母乳」について言及。保育園によっては対応してくれるものの、母親側の搾乳や冷凍の手間、保育士側の解凍や授乳の負担が大きく、現実的ではないことが多いと指摘した。

自身も6人目の子ども以降は生後3ヶ月で保育園に預け仕事に復帰した経験から、HISAKOさんはより現実的な方法として、仕事をしている昼間は保育園でミルクに頼り、帰宅後から翌朝までは母乳をあげるというスタイルを推奨。「夜間を続けている限り、母乳は出ます」と述べ、授乳間隔が空くことで分泌量は減るものの、完全に止まることはないと説明した。

また、母乳の役割は栄養補給だけではないと強調。出ているかどうかにかかわらず、子どもが母親のおっぱいを吸う行為そのものが「心の安定剤」としての意味を持つと語った。出ないかもしれないおっぱいでも、子どもが嫌がらないのであれば吸わせることに意味があるという。

最後にHISAKOさんは、仕事と育児を両立するうえで、完全母乳にこだわる必要はないと改めて主張。母親自身のキャパシティを超えない範囲で、夜間の授乳を大切にするなど、柔軟な考え方で母乳育児を続けることの重要性を示した。

YouTubeの動画内容

00:05

産後8週間で仕事復帰、母乳育児は続けられる？
01:25

保育園での「冷凍母乳」は現実的か？
03:51

仕事と両立する「メリハリのある母乳育児」とは
07:00

夜間の授乳が母乳を止めない鍵

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