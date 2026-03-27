意外と知らない仕事復帰後の母乳育児、冷凍母乳は現実的？「昼間はミルク」でいい理由
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【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネルが「仕事復帰後も母乳育児を続ける方法」と題した動画を公開した。
動画では、産後8週間という早期に仕事復帰する母親が、母乳育児をどのように継続できるかについて、12人の出産経験を持つ助産師HISAKOさんが自身の経験を交えながら解説。完全母乳に固執せず、昼間はミルク、夜間は母乳という「メリハリのある母乳育児」を提案している。
まずHISAKOさんは、仕事復帰後の母乳育児の方法として、保育園に冷凍した母乳を持参する「冷凍母乳」について言及。保育園によっては対応してくれるものの、母親側の搾乳や冷凍の手間、保育士側の解凍や授乳の負担が大きく、現実的ではないことが多いと指摘した。
自身も6人目の子ども以降は生後3ヶ月で保育園に預け仕事に復帰した経験から、HISAKOさんはより現実的な方法として、仕事をしている昼間は保育園でミルクに頼り、帰宅後から翌朝までは母乳をあげるというスタイルを推奨。「夜間を続けている限り、母乳は出ます」と述べ、授乳間隔が空くことで分泌量は減るものの、完全に止まることはないと説明した。
また、母乳の役割は栄養補給だけではないと強調。出ているかどうかにかかわらず、子どもが母親のおっぱいを吸う行為そのものが「心の安定剤」としての意味を持つと語った。出ないかもしれないおっぱいでも、子どもが嫌がらないのであれば吸わせることに意味があるという。
最後にHISAKOさんは、仕事と育児を両立するうえで、完全母乳にこだわる必要はないと改めて主張。母親自身のキャパシティを超えない範囲で、夜間の授乳を大切にするなど、柔軟な考え方で母乳育児を続けることの重要性を示した。
動画では、産後8週間という早期に仕事復帰する母親が、母乳育児をどのように継続できるかについて、12人の出産経験を持つ助産師HISAKOさんが自身の経験を交えながら解説。完全母乳に固執せず、昼間はミルク、夜間は母乳という「メリハリのある母乳育児」を提案している。
まずHISAKOさんは、仕事復帰後の母乳育児の方法として、保育園に冷凍した母乳を持参する「冷凍母乳」について言及。保育園によっては対応してくれるものの、母親側の搾乳や冷凍の手間、保育士側の解凍や授乳の負担が大きく、現実的ではないことが多いと指摘した。
自身も6人目の子ども以降は生後3ヶ月で保育園に預け仕事に復帰した経験から、HISAKOさんはより現実的な方法として、仕事をしている昼間は保育園でミルクに頼り、帰宅後から翌朝までは母乳をあげるというスタイルを推奨。「夜間を続けている限り、母乳は出ます」と述べ、授乳間隔が空くことで分泌量は減るものの、完全に止まることはないと説明した。
また、母乳の役割は栄養補給だけではないと強調。出ているかどうかにかかわらず、子どもが母親のおっぱいを吸う行為そのものが「心の安定剤」としての意味を持つと語った。出ないかもしれないおっぱいでも、子どもが嫌がらないのであれば吸わせることに意味があるという。
最後にHISAKOさんは、仕事と育児を両立するうえで、完全母乳にこだわる必要はないと改めて主張。母親自身のキャパシティを超えない範囲で、夜間の授乳を大切にするなど、柔軟な考え方で母乳育児を続けることの重要性を示した。
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がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人