新大久保「サウィ食堂」で本場のナッコプセ&話題の韓国グルメを堪能！【私立恵比寿中学・桜木心菜の韓国スポット巡りvol.5】
日本でも人気の韓国鍋料理“ナッコプセ”が食べられる「サウィ食堂」
JR山手線 新大久保駅から徒歩すぐ、韓国の雑貨や料理店が立ち並ぶ通りにある「サウィ食堂」。ソウルを中心に複数店舗を構える、韓国でも人気のお店です。
大きなハングル文字の看板が目印で、まるで韓国旅行に来たかのような気分に！
店内は木目調をベースにした温かみのある雰囲気で、ゆっくり落ち着いて食事ができます。
心菜’s コメント
壁にあるハングルのメニュー表も、本場の食堂っぽさがあってテンションが上がる！
“母の味”を再現した絶品ナッコプセを味わい尽くす！
「サウィ食堂」で必ず食べたいのが「ナッコプセ」。タコ・エビ・ホルモンに野菜・春雨を加えて、ピリ辛タレと一緒に炒めて煮込む、韓国・釜山発祥の郷土料理です。
「サウィ食堂」は、義母が作ってくれたナッコプセの味を忘れられなかった2人の婿が、研究を重ねて再現して創業したのが始まり。韓国版“母の味”を堪能できる、人気のメニューです。
心菜’s コメント
大ぶりなエビ、タコ、ホルモンがゴロゴロ入っていて、見た目から食欲がそそられる！
17種類もの材料・スパイスを掛け合わせた秘伝のピリ辛タレに、厳選した良質な食材をふんだんに使用。さらに、とびっこやニラ、ナムルなどのつけ合わせがセットになっているので、途中でトッピングを加えて味変を楽しむのもおすすめ。
心菜’s コメント
タコもエビもホルモンも大好きなので、好物が3つも入っている夢のような料理！
エビ・タコはプリップリでホルモンもジューシーで、ピリ辛のタレが絡んでいて食べごたえバッチリでした。スープも、ピリ辛なのはもちろん、海鮮とホルモンのうま味がしっかり感じられて絶品です！
途中でセットのとびっこを追加するのが個人的にはおすすめ。プチっとした食感や特有の酸味が加わって、新たなおいしさを楽しめます。
gメニューには、セットで目玉焼きが乗ったご飯がついてきます。つけ合わせのナムルや韓国のりを乗せたり、その上からナッコプセをかけてビビンバ風にするのもGOOD。
心菜’s コメント
ナッコプセ自体がおいしいので、卵とご飯が一緒になるとコクとまろやかさが加わって、また違ったおいしさを楽しめました！トッピングを乗せながら、自分好みにカスタマイズしていくのも楽しい♡
食べ終わったら、〆にとびっこや韓国のりが加わったチャーハンをナッコプセのスープと混ぜて食べるのも醍醐味のひとつ。
旨辛スープとチャーハンの相性がいいのはもちろん、プチっとしたとびっこやカリカリのおこげなど、食感も楽しめる絶品メニューです。
心菜’s コメント
チャーハンの味とナッコプセの旨辛タレがすごくマッチしていて、鍋の後でもペロッと食べられるおいしさ！ おこげがついているので、食感はもちろん、香ばしさも加わっていて飽きない味でした。
ビビンバとはまた違った魅力があるので、次来たときにもどっちも食べたいメニューです。
ほかにも魅力的な韓国グルメがたくさん！
「サウィ食堂」は、メインメニュー以外に豊富なサイドメニューも魅力的。なかでも、外せない韓国グルメをご紹介します。
まずは、韓国風茶碗蒸しともよばれる「ケランチム」。卵とチーズを蒸して作るふわっふわの食感が魅力です。ケランチムは、日本でも人気の韓国グルメのひとつ。辛さはなくまろやかな味わいなので、ナッコプセと合わせて食べるのにはもってこいの一品です。
心菜’s コメント
柔らかさはありつつ、中身はしっかり詰まっていて食べごたえがありました。卵本来のやさしい味わいと、濃厚なチーズの味わいがマッチしていて、とってもおいしかったです！
口に入れたときのふわっとした口当たりと、チーズ特有のとろみのある食感も魅力的です。
王道のチヂミも要チェック。じゃがいもをベースに、チーズをたっぷり乗せたチヂミも、ナッコプセと合わせて食べるのにおすすめ。
そのまま食べるのはもちろん、はちみつやケチャップで味変を楽しんでみるのもGOOD。
心菜’s コメント
細くスライスされたじゃがいもが入っているから、サクサク感もあって食べていて楽しい！ たっぷりのチーズがじゃがいもとの相性バッチリで、パクパク食べられちゃいます。
さらに、はちみつをかけて食べるのもおすすめ。甘じょっぱさがクセになります！
実は、桜木さんは何度か「サウィ食堂」を訪れたことがあるんだそう。
心菜’s コメント
プライベートで訪れたことがあり、このお店のナッコプセを食べて、好きな韓国料理のひとつになりました。
もともと好物がたくさん入っているのはもちろん、大好きな味なのでまた食べに来られてうれしい！
心菜’s コメント
本場韓国では、ナッコプセはまだ未体験。次、韓国に行く機会があれば絶対に食べたいグルメです！
魚介と肉のうま味、食感が合わさった、韓国の郷土料理「ナッコプセ」や、韓国の人気グルメをたっぷり堪能できる「サウィ食堂」。桜木さんも大好きなお店の味を、ぜひ一度味わってみて！
■サウィ食堂（さうぃしょくどう）
住所：東京都新宿区百人町1-5-4 東都ビル 102
TEL：なし
営業時間：11〜23時
定休日：不定休
【プロフィール】
桜木 心菜（さくらぎ ここな）
2005年9月14日生まれ、茨城県出身。
女性アイドルグループ・私立恵比寿中学のメンバーで、加入順をもとにした”出席番号”は13番。グループ加入以降、ライブでは得意のダンスやラップでファンを魅了しながら、ラジオのメインパーソナリティを務めたりソロ写真集を出したりするなど、マルチに活躍の場を広げている。
Instagram：@cocona_sakuragi_official
Photo：wacci
Text：鳥居まなみ（vivace）
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