JR山手線 新大久保駅から徒歩すぐ、韓国の雑貨や料理店が立ち並ぶ通りにある「サウィ食堂」。ソウルを中心に複数店舗を構える、韓国でも人気のお店です。

大きなハングル文字の看板が目印で、まるで韓国旅行に来たかのような気分に！

店内は木目調をベースにした温かみのある雰囲気で、ゆっくり落ち着いて食事ができます。

心菜’s コメント

壁にあるハングルのメニュー表も、本場の食堂っぽさがあってテンションが上がる！

ナッコプセ 1人前 2398円 ※2人前から注文可能

「サウィ食堂」で必ず食べたいのが「ナッコプセ」。タコ・エビ・ホルモンに野菜・春雨を加えて、ピリ辛タレと一緒に炒めて煮込む、韓国・釜山発祥の郷土料理です。

「サウィ食堂」は、義母が作ってくれたナッコプセの味を忘れられなかった2人の婿が、研究を重ねて再現して創業したのが始まり。韓国版“母の味”を堪能できる、人気のメニューです。

はやく食べたい〜！

心菜’s コメント

大ぶりなエビ、タコ、ホルモンがゴロゴロ入っていて、見た目から食欲がそそられる！

17種類もの材料・スパイスを掛け合わせた秘伝のピリ辛タレに、厳選した良質な食材をふんだんに使用。さらに、とびっこやニラ、ナムルなどのつけ合わせがセットになっているので、途中でトッピングを加えて味変を楽しむのもおすすめ。

熱々&旨辛でおいしい〜！

心菜’s コメント

タコもエビもホルモンも大好きなので、好物が3つも入っている夢のような料理！

エビ・タコはプリップリでホルモンもジューシーで、ピリ辛のタレが絡んでいて食べごたえバッチリでした。スープも、ピリ辛なのはもちろん、海鮮とホルモンのうま味がしっかり感じられて絶品です！

途中でセットのとびっこを追加するのが個人的にはおすすめ。プチっとした食感や特有の酸味が加わって、新たなおいしさを楽しめます。

gメニューには、セットで目玉焼きが乗ったご飯がついてきます。つけ合わせのナムルや韓国のりを乗せたり、その上からナッコプセをかけてビビンバ風にするのもGOOD。

ナッコプセで私好みのビビンバにアレンジ♡

心菜’s コメント

ナッコプセ自体がおいしいので、卵とご飯が一緒になるとコクとまろやかさが加わって、また違ったおいしさを楽しめました！トッピングを乗せながら、自分好みにカスタマイズしていくのも楽しい♡

〆チャーハン 1078円

食べ終わったら、〆にとびっこや韓国のりが加わったチャーハンをナッコプセのスープと混ぜて食べるのも醍醐味のひとつ。

旨辛スープとチャーハンの相性がいいのはもちろん、プチっとしたとびっこやカリカリのおこげなど、食感も楽しめる絶品メニューです。

〆チャーハン 1078円

心菜’s コメント

チャーハンの味とナッコプセの旨辛タレがすごくマッチしていて、鍋の後でもペロッと食べられるおいしさ！ おこげがついているので、食感はもちろん、香ばしさも加わっていて飽きない味でした。

ビビンバとはまた違った魅力があるので、次来たときにもどっちも食べたいメニューです。

チーズケランチム 979円

「サウィ食堂」は、メインメニュー以外に豊富なサイドメニューも魅力的。なかでも、外せない韓国グルメをご紹介します。

まずは、韓国風茶碗蒸しともよばれる「ケランチム」。卵とチーズを蒸して作るふわっふわの食感が魅力です。ケランチムは、日本でも人気の韓国グルメのひとつ。辛さはなくまろやかな味わいなので、ナッコプセと合わせて食べるのにはもってこいの一品です。

熱々&ふわふわでたまらない♡

心菜’s コメント

柔らかさはありつつ、中身はしっかり詰まっていて食べごたえがありました。卵本来のやさしい味わいと、濃厚なチーズの味わいがマッチしていて、とってもおいしかったです！

口に入れたときのふわっとした口当たりと、チーズ特有のとろみのある食感も魅力的です。

チーズじゃがいもチヂミ 1628円

王道のチヂミも要チェック。じゃがいもをベースに、チーズをたっぷり乗せたチヂミも、ナッコプセと合わせて食べるのにおすすめ。

そのまま食べるのはもちろん、はちみつやケチャップで味変を楽しんでみるのもGOOD。

のび〜るチーズにびっくり！

心菜’s コメント

細くスライスされたじゃがいもが入っているから、サクサク感もあって食べていて楽しい！ たっぷりのチーズがじゃがいもとの相性バッチリで、パクパク食べられちゃいます。

さらに、はちみつをかけて食べるのもおすすめ。甘じょっぱさがクセになります！

実は、桜木さんは何度か「サウィ食堂」を訪れたことがあるんだそう。

心菜’s コメント

プライベートで訪れたことがあり、このお店のナッコプセを食べて、好きな韓国料理のひとつになりました。

もともと好物がたくさん入っているのはもちろん、大好きな味なのでまた食べに来られてうれしい！

桜木心菜さんの韓国での写真集撮影の様子

心菜’s コメント

本場韓国では、ナッコプセはまだ未体験。次、韓国に行く機会があれば絶対に食べたいグルメです！

魚介と肉のうま味、食感が合わさった、韓国の郷土料理「ナッコプセ」や、韓国の人気グルメをたっぷり堪能できる「サウィ食堂」。桜木さんも大好きなお店の味を、ぜひ一度味わってみて！

■サウィ食堂（さうぃしょくどう）住所：東京都新宿区百人町1-5-4 東都ビル 102TEL：なし営業時間：11〜23時定休日：不定休【プロフィール】桜木 心菜（さくらぎ ここな）2005年9月14日生まれ、茨城県出身。女性アイドルグループ・私立恵比寿中学のメンバーで、加入順をもとにした”出席番号”は13番。グループ加入以降、ライブでは得意のダンスやラップでファンを魅了しながら、ラジオのメインパーソナリティを務めたりソロ写真集を出したりするなど、マルチに活躍の場を広げている。Instagram：@cocona_sakuragi_officialPhoto：wacciText：鳥居まなみ（vivace）●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください