◇第98回選抜高校野球大会 九州国際大付3―8専大松戸（2026年3月26日 甲子園）

惜しくも8強入りはできなかったが、九州国際大付（福岡）の1番・柴原奈旺芙（なおふみ）内野手（3年）は存在感を発揮した。初回に中前に安打を放ち先制のホームを踏んだ。2回はしぶとく右前に運ぶ適時打を放ち2安打。役割は果たし「自分のスタイルは出せたかなと思います」と振り返った。

50メートルは「6秒1」と語る俊足は母とのキャッチボールが野球の原点。持ち味を生かしたプレースタイルで昨秋の公式戦は打率・436と活躍して神宮大会の優勝にも貢献。甲子園では1回戦の神戸国際大付（兵庫）でも2安打を放つなどチームを引っ張った。

名前の奈旺芙（なおふみ）―。「芙」には蓮（はす）の花という意味があり「蓮の花はどんな場所でも育つ。どんな状況でも大きく育ってほしい」という両親からの思いが込められている。「気に入っているんです」と穏やかな表情を浮かべた背番号4。

福岡に戻れば最後の夏が待つ。「個人としては打撃の強化と出塁率を上げたい。夏は全員で日本一を獲りにいきたい」と視線を上げた。満開の花を甲子園で咲かせる。