衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第27話その後……【編集部コメント】コウセイさんも上司に掛け合って働き方を見直してくれたようで、育児に積極的に参加してくれるようになったそうです。フミカさんもストレスが減った